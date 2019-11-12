СБУ разоблачила завербованного крымчанина. Новости политики

Военная контрразведка СБУ разоблачила очередную попытку российских спецслужб распространить фейки о якобы низком моральном состоянии Вооруженных Сил Украины

Для этого ФСБ планировала использовать украинского воина-десантника, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что российские кураторы планировали распространить в медиапространстве фейковые материалы о якобы низком моральном состоянии ВСУ. Для этого ФСБ планировала использовать украинского воина-десантника, который уже находился в поле зрения военной контрразведки СБУ», — говорится в сообщении.

Сообщается, что военный с десантно-штурмовых войск в 2018 году поступил на службу по контракту в ВСУ, прибыв с временно аннексированного страной-агрессором Крыма. Правоохранители выяснили, что мужчина после оккупации получил паспорт РФ, в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию защищать «русский мир».

«Именно на Ближнем Востоке началось его сотрудничество с ФСБ. Чекисты решили использовать его украинское происхождение для участия в пределах спланированной на Лубянке специальной операции по дискредитации военно-политического руководства Украины и боевых возможностей украинской армии», — отмечается в сообщении.

По замыслу кураторов, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать из украинской армии. Его «разоблачительные» выступления планировались на российских телеканалах и пропагандистских СМИ.

«Оперативники СБУ прервали операцию ФСБ и задержали дезертира при попытке пересечения административной границы с Крымом. При осмотре у мужчины изъято собранную на службе военную информацию и документы об участии в боевых действиях на востоке Украины», — говорится в сообщении.

Также, пока бывший военный находится под стражей, все детали его сотрудничества со спецслужбами РФ будет устанавливать следствие.

Напомним, ранее в СБУ предупредили о попытках россиян вербовать украинцев.

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