СБУ провела в Виннице антитеррористические учения (ФОТО)

В Виннице Служба безопасности Украины провела тактико-специальные антитеррористические учения

В учениях участвовали региональные подразделения СБУ, полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления, а также другие профильные структуры, сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Целью учений было повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию возможным угрозам деятельности диверсантов.

Также участники тренировок отрабатывали практические действия по поиску и нейтрализации террористов в городских условиях.

На завершающем этапе учений штурмовая группа нейтрализовала условных злоумышленников и освободила заложников, которые находились в вагонах поездов.

«Координационная группа АТЦ проанализировала результаты выполненных заданий и отметила высокий уровень готовности участников учений противодействовать террористическим диверсионным проявлениям, а также оперативно реагировать на изменения обстановки в экстремальных условиях», — резюмируют в СБУ.

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