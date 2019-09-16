СБУ пресекла многомиллионную схему на предприятии Укроборонпрома. Транспорт, Экономика

Бывшего замглавы Харьковского государственного авиапредприятия подозревают в нанесении государству больше 5 млн грн ущерба

Контрразведчики СБУ выявили миллионные злоупотребления на Харьковском государственном авиапредприятии, сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что бывший заместитель главы авиапредприятия (входит в сферу управления Укроборонпрома) незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода.

«Своими действиями он нарушил действующее законодательство, которое позволяет юридическим лицам тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которой у предприятия на то время не было», — пояснили в СБУ.

По версии следствия, действия замглавы предприятия нанесли государству более 5,5 млн грн ущерба. Ему сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.





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