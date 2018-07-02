СБУ предупредила о продолжении кибератак России

Россия будет и дальше использовать кибератаки как один из инструментов геополитического влияния

Об этом заявил заместитель главы СБУ Олег Фролов во время 1-й Конференции высокого уровня руководителей антитеррористических ведомств государств-членов ООН в Нью-Йорке, сообщили «ДС» в пресс-службе СБУ.

В докладе украинской делегации говорилось о необходимости международной консолидации усилий в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом.

«Важно понимать, что эти явления очень разновекторны и формы и методы такой деятельности постоянно развиваются, в зависимости от задач, которые ставят перед собой террористические организации и отдельные страны-парии», — отметил Фролов во время выступления на форуме.

По его словам, одним из ключевых компонентов гибридной агрессии против Украины стала пропаганда, которая создала благоприятную почву для развертывания целого арсенала других классических и неклассических методов ведения войны, в том числе использование нерегулярных вооруженных формирований, инициирование внутренних беспорядков, а также кибератак и экономического давления.

«При этом глобальная сеть используется для распространения радикальной идеологии, вербовки сторонников и финансирования незаконной деятельности, связанной с терроризмом. Ряд мощных и сложных кибератак, циничных по замыслу и катастрофических по возможным последствиям, на компьютерные сети энергетического, банковского, транспортного секторов, отрасли связи в очередной раз показали намерение агрессора использовать кибератаки как один из инструментов геополитического влияния», — отметил Фролов.

Как сообщала «ДС», ранее заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив заявил, что большинство кибератак на украинскую экономическую инфраструктуру происходит из России.

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