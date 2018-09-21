СБУ поймала дельцов, поставлявших в Россию товары военного назначения

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали одного из организаторов канала поставок в Россию комплектующих военного назначения

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, информирует «ДС».

Оперативники спецслужбы в начале 2018 установили, что группа дельцов переправляла в страну-агрессор детали, которые используются для производства оружия и систем радиолокационного защиты. В СБУ задокументировали, что по заказу представителей ФСБ злоумышленники через курьеров передавали комплектующие, в частности для ракет, систем связи, навигации и управления реактивными снарядами.

Также, по информации СБУ, изготовленная из украинских деталей военная продукция передавалась незаконным вооруженным формированием так называемых «ЛДНР».

«По местам работы и жительства фигурантов дела в нескольких регионах Украины правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, договоры, выписки из банков, черновые записи, печати и электронную переписку с заказчиками из России», — заявили в СБУ.

Оперативники также изъяли радиодетали, транзисторы, микрочипы, резисторы, реле, конденсаторы, индикаторы, стартометры общим весом более пяти тонн и четыре специальных комплекса «Топаз-2000».

Оперативники спецслужбы установили, что один из фигурантов дела пытался восстановить противоправные поставки товаров двойного назначения в РФ. Сейчас один из организаторов задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, другой объявлен во всеукраинский розыск.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации).

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