СБУ передала списки освобожденных из плена на получение помощи

Служба безопасности еще в феврале 2018 года во исполнение постановления Кабмина провела проверку и сформировала список освобожденных из плена для выплаты им материальной помощи

Так в СБУ прокомментировали информацию о том, что СБУ не предоставила списки освобожденных из плена для выплаты единоразовой материальной помощи, передает «ДС».

Штабом Антитеррористического центра при СБУ 15 февраля были направлен в Минсоцполитики Украины консолидированные данные про 75 человек, которые были освобождены из плена 27 декабря 2017 года и 24 Январь 2018 года.

Также отмечается, сведения о бывших заложниках боевиков были дополнительно направлены в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Учитывая изложенное, считаем сообщение о бездеятельности Службы в вопросе проведения проверки и формирования списка лиц для организации выплат денежной помощи освобожденным из заложников лицам безосновательными и недостоверными», — подчеркивается в заявлении.

Как сообщала «ДС», ранее замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что освобожденные из плена террористов не получили материальную помощь из-за отсутствия списков освобожденных.

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