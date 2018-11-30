СБУ отказалась комментировать обыски в Лавре без разрешения прокуратуры — Деловая столица

Служба безопасности Украины не может комментировать обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры без разрешения прокуратуры
Об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook, информирует «ДС».
«Уважаемые журналисты обращаю Ваше внимание, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят санкционированные следственные действия у настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры по поручению следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области и в пределах возбужденного прокуратурой Киевской области уголовного производства. Поэтому без разрешения прокуратуры мы не можем комментировать ни ход следственных действий, ни его результаты», — заявила Гитлянская.
Она также пообещала в случае получения такого разрешения безотлагательно проинформировать обо всем общественность.
«Если есть необходимость узнать что-то быстрее, советую обращаться в прокуратуру», — добавила спикер СБУ.
Как сообщала «ДС», 30 ноября Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя).
Обыск проводится по месту проживания Павла, а также в помещениях самой Лавры в рамках расследования дела по факту разжигания межрелигиозной вражды по статьей 161 Уголовного кодекса Украины.
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