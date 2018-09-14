СБУ объявила подозрения трем сотрудникам НАБУ

Служба безопасности Украины объявила подозрения трем сотрудникам Национального антикоррупционного бюро

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook, передает «ДС».

Она также уточнила, что начато уголовное производство, в ходе которого у подозреваемых изъяли значительное количество вещественных доказательств, указывающих на совершение ими ряда уголовных правонарушений. «Трем работникам НАБУ объявлено о подозрении в совершении преступления», — отметила она.

Кроме того, она добавила, что в ходе обысков в сейфе сотрудника НАБУ был изъят конверт, в котором находился план компрометации работника Нацбанка.

«Мы понимаем, что все детективы НАБУ считают себя последователями Джеймса Бонда, но он не опускался до «подкладывания» проституток чиновникам государственного регуляторного органа», — отметила Гитлянская.

Она также обнародовала фотокопии изъятых документов.

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