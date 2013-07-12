СБУ обнаружила конвертационный центр с оборотом 100 миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой внедрили функционирование на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей «конвертационного центра» для вывода в теневой оборот средств легального сектора экономики.

Как сообщили в пресс-службе, нелегальную финансовую структуру, обналичивала средства, принадлежащие различным субъектам предпринимательской деятельности, создали жители Днепропетровской области. Ежемесячный оборот «конвертационного центра» составил более 100 млн. гривен.

3 июля с.г. на Днепропетровщине сотрудники СБ Украины совместно со следователями МВД Украины провели 14 обысков в отделении одного из банковских учреждений, квартирах участников сделки, офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности.

По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печати и электронно-вычислительную технику с системой «клиент-банк».

Установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. В помещении банка были специально оборудованы скрытые комнаты для хранения фиктивных документов, незаконно построенный в подвальной части жилого дома «бункер» со специальным сейфом. Из сейфа были изъяты обналиченные тот же день 3,4 млн. гривен.

По данному факту проводится уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.