СБУ обнародовала данные российских наемников, воевавших на Донбассе

Служба безопасности Украины обнародовала данные российских наемников ЧВК «Вагнера», которые воевали на Донбассе на стороне боевиков «ЛДНР»

Данные СБУ обнародовало на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«Служба безопасности Украины присоединяется к инициативе российского МИД, которое запустило флешмоб-плагиат #ИхТамНет. Под этим хештегом публикуем очередную подборку персональных данных наемников ЧВК «Вагнера», которые, в частности, принимали участие в боевых действиях на украинском Донбассе. Специально для Марии Захаровой — фамилии № 59, № 60 и № 61 российских «ихтамнетов», которые погибли в результате «пригожинского наступления» 07.02.20018 в сирийском Дейр-эз-Зоре», — сказано в сообщении.

«По «традиции» тела погибших были выданы родным только в апреле месяце, чтобы не мешать выборам президента РФ. Немного ликбеза для русских — не ищите ихтамнетов там, где их нет, лучше заберите своих», — добавили в СБУ.

Как сообщала «ДС», 19 ноября ветераны Общероссийского офицерского собрания призвали прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуде начать расследование относительно организаторов российских частных военных компаний (ЧВК) и аффилированных с ними лиц.

Ветераны ЧВК и родственники погибших наемников сообщают об их участии в конфликтах на Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене. Тысячи россиян воюют за рубежом в статусе «добровольцев», их близким долгое время никто может и не сообщать об их судьбе и местонахождении. Потери бойцов ЧВК по данным ветеранских организаций исчисляются сотнями.

Целью иска является возбуждение проверок по факту «насильственного удержания лиц и применения их в военных действиях». Истцы просят МУС возбудить расследование proprio motu — по собственной нициативе, а также на основании статьи 25-й Римского статута применить уголовную ответственность к организаторам ЧВК и помогающим им лицам.

Обращение к прокурору МУС поддержали 357 делегатов из 52 регионов России, представляющих 18 организаций.

В Кремле заявили, что частные военные компании (ЧВК) в России не существуют юридически и отказываются комментировать этот вопрос.

Как известно, по данным СМИ, владельцем ЧВК Вагнера является российский бизнесмен Евгений Пригожин, более известный как «повар Путина». Он поставляет питание для Управления делами президента РФ, московских школ и структур Минобороны РФ.

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