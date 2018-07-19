Вы здесь: Главная / Политика / СБУ на три года запретила въезд в Украину пропагандисту Соловьеву

СБУ на три года запретила въезд в Украину пропагандисту Соловьеву

Политика 19 Июл 2018
СБУ на три года запретила въезд в Украину пропагандисту Соловьеву
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Служба безопасности Украины на три года запретила председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву въезд на территорию нашей страны

Об этом свидетельствует ответ спецслужбы на запрос Независимого медиапрофсоюза Украины, передает «ДС».

«В интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года гражданину Российской Федерации Соловьеву Владимиру Геннадиевичу вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года», – сказано в документе.

Как известно, в феврале 2018 года Конфедерация журналистских организаций Украины опубликовала заявление, в котором обвинила Соловьева в «антиукраинской деятельности» в оккупированном Крыму.

Деятельность Соловьева назвали недопустимой и представляющей угрозу национальным интересам Украины, ее информационной и государственной безопасности.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

← Политзаключенный Куку прекратил голодовку по просьбе жены Обнародовано новое видео боев за Дебальцево при участии ЧВК "Вагнера" →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top