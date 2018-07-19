СБУ на три года запретила въезд в Украину пропагандисту Соловьеву

Служба безопасности Украины на три года запретила председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву въезд на территорию нашей страны

Об этом свидетельствует ответ спецслужбы на запрос Независимого медиапрофсоюза Украины, передает «ДС».

«В интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года гражданину Российской Федерации Соловьеву Владимиру Геннадиевичу вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года», – сказано в документе.

Как известно, в феврале 2018 года Конфедерация журналистских организаций Украины опубликовала заявление, в котором обвинила Соловьева в «антиукраинской деятельности» в оккупированном Крыму.

Деятельность Соловьева назвали недопустимой и представляющей угрозу национальным интересам Украины, ее информационной и государственной безопасности.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник