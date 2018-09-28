СБУ инициировала проверку NewsOne из-за российской пропаганды

Служба безопасности Украины инициировала проверку телевизионного канала NewsOne

Служба безопасности Украины инициировала проверку телевизионного канала NewsOne

Проверка инициирована из-за систематического использования клише российской пропаганды, направленных на инспирацию деструктивных настроений в украинском обществе и формирование искаженного мнения о событиях в Украине, информирует «ДС» со ссылкой на «Украинские новости».

Как сказано в письме Департамента защиты национальной государственности СБУ , предоставленном Нацсоветом по телевидению и радиовещанию, СБУ расценивают как клише российской пропаганды высказывания «братоубийственная война», «механизм раскола православия», «мир не признает Россию агрессором», «партия войны», «партия мира» и «Россия защищает свои интересы».

Также в СБУ утверждают, что ведущие программ телеканала Руслан Коцаба, Вячеслав Пиховшек и Евгений Червоненко допускают высказывания, которые «содержат признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей».

В самом Департаменте защиты национальной государственности СБУ утверждают, что осуществляют мониторинг телеканала по поручению Главы СБУ и в соответствии с решением СНБОУ от 25 января 2015 года.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник