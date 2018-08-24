Сбербанк включился в борьбу с мировой киберпреступностью

Фото: Сбербанк

Сбербанк включился в борьбу с мировой киберпреступностью Фото: Сбербанк

УФА, 24 авг 2018. /ИА «Башинформ»/.

Кибепреступники не имеют национальных границ. Такое заявление сделал в интервью «Коммерсантъ FM» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сегодня банк подключился к борьбе с мировой кибератакой, став первым партнером-основателем Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума. В договоре отныне стоят подписи главы Сбербанка Германа Грефа и основателя ВЭФ, профессора Клауса Шваба.

«Сбербанк как кредитная организация сегодня является мишенью номер один для хакеров не только из России, но из других государств. Хакеры пробуют, пытаются атаковать системы Сбербанка, атаковать наших клиентов. Мы примерно уже три года назад приступили к строительству совершенно новой, во многом уникальной системы безопасности, которая успешно отражает эти атаки, обеспечивает надежность функционирования всех систем и особенно наших клиентов», — отметил Станислав Кузнецов.

По словам запредседателя правления Сбербанка, периметр деятельности созданного центра пока до конца не определен. Однако речь идет об обмене данными о современных киберугрозах на автоматизированной основе.

«Возможно, для этого понадобится строительство единой технологической платформы, которая будет обеспечивать взаимодействие разных государств, либо компаний разных государств, либо каких-то агентств, ведомств разных государств. И в этой связи, конечно же, мы приблизимся к возможности создать глобальную сеть взаимодействия для оперативных центров реагирования на такие прецеденты. Очевидно, что нам необходим центр, который будет формировать реальную стратегию, основные ключевые направления развития кибербезопасности, будет развивать и договариваться о единых правилах сотрудничества и преследования киберпреступников, да и наказания киберпреступников. Но это будет, конечно, аналитический центр. Мы продолжаем сегодня дискуссии о том, что этот центр мог бы создать новую компетенцию по подготовке кадров, по сбору уникального опыта, созданию специальной библиотеки данных, которой могли бы пользоваться все члены Центра кибербезопасности ВЭФ», — сказал запредседателя правления Сбербанка.

В банке считают, что центр перспективен. По словам Станислава Кузнецов, зарубежные коллеги удивляются, что российские компании, бизнес и ведомства тоже подвержены атакам и несут определенные потери.

«Это все требует коллаборации усилий и взаимодействия. Мне кажется, что на политическом уровне сегодня очень небольшие движения вперед, в том числе и по этому направлению, на уровне международного сотрудничества. Хотя эти движения есть, в том числе определенные инициативы Министерство иностранных дел выдвигает. Но времени на реализацию подобного рода инициатив требуется значительно больше на политическом уровне,- отметил представитель Сбербанка. — Мы считаем, что на уровне бизнеса в рамках наших усилий в партнерстве на Всемирном экономическом форуме у нас есть дополнительные возможности сделать эту работу быстрее. И это будет значительным шагом вперед, чтобы немного подталкивать к коллаборации политические институты, государственные институты, включая правоохранительные органы в разных странах мира».

Источник