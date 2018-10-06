«Сбербанк» сообщили о будущем дефолте, из-за которого деньги владельцев банковских карт сгорят

Не секрет, что рубль в последние годы ведет себя очень нестабильно. Он растет в цене, а затем сильно падает. Если посмотреть динамику изменения его стоимости за последние годы, то можно легко заметить, как сильно он возрос в цене. Аналогичная ситуация, но по отношению к другим валютам, наблюдается во многих других странах мира. На основании ряда факторов одни из самых уважаемых в мире экспертов в банковской сфере сообщили о том, что в ближайшем будущем в России случится дефолт, из-за которого деньги россиян сгорят. Отреагировал на это «Сбербанк».

Все началось с того, что руководство крупнейшего американского банка Bank of America сообщило о том, что уже в скором будущем на мировом рынке случится глобальный кризис, который затронет десятки стран мира. Сообщается, что он окажется даже сильнее такового в 1997 – 1998 годах, когда в России случится дефолт, то есть национальная валюта попросту обесценилась. В тот момент буквально вся страна начала жить с чистого листа, потому как многомиллионные накопления обесценились.

Высказаться на эту тему решил глава финансового учреждения «Сбербанк», то есть самого известного и крупного в России. По мнению Германа Грефа, никаких причин для опасений нет. Он уверен в том, что на мировом рынке в обозримом будущем не случится никаких кризисов, а без них не может быть и дефолта где-либо, в том числе на российской территории. Проще говоря, крупнейший в стране банк уверен в светлом будущем российской экономики и национальной валюты страны.

Американские банкиры уверяют, что в настоящее время наблюдаются схожие факторы, которые были до кризиса 1997 – 1998 годов, в результате которого мировая экономика попросту «лопнула». Все россияне должны понимать, что хоть «Сбербанк» и не ожидает никаких дефолтов и обесценивания рубля как мировой валюты, но ни одному банку невыгодно сообщать о подобном будущем, потому как тогда его вкладчики начнут с бешеной скоростью выводить все деньги со счетов, чтобы потратить их на что-либо.

Для небольшого и среднего банка подобное обернется банкротством, то есть прекращением деятельности из-за отсутствия возможности исполнить все свои обязательства. Крупные банки, в число которых входит «Сбербанк», гарантированно смогут выстоять, но экономический кризис может их «добить». Остается верить, что эксперты из Bank of America ошибаются в своих прогнозах, потому как иначе ничего хорошего держателей банковских карт и владельцев счетов в банках не ждет.

Ранее удалось выяснить, что российский «Сбербанк» изменил правила перевода денег с карты на карту.

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