Сбербанк: российский осьминог в процессе мутации (Die Presse, Австрия) | Экономика | ИноСМИ

Die Presse, Австрия © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Российский Сбербанк — крупнейший банк в Восточной Европе, но этого ему мало. Еще в 2007 году Герман Греф пообещал «научить этого слона танцевать», и вот теперь Сбербанк делает это с изяществом, пишет австрийская газета. Из финансового института он уже превратился в целую экосистему и продолжает меняться.

Крупнейший банк в Восточной Европе стремится стать огромным высокотехнологичным концерном. Деньги на это у него есть

Эдуард Штайнер (Eduard Steiner)

Когда Герман Греф, министр экономического развития России, представлявший «либеральный» лагерь, и один из самых смелых менеджеров во всем российском истеблишменте, в конце 2007 года возглавил государственный Сбербанк, он обратился к зоологическому сравнению и назвал 166-летний на тот момент финансовый институт, насчитывавший около 280 тысяч сотрудников, «слоном на танцполе». Греф, которому тогда было 43 года, пообещал «научить слона танцевать».

Сказано — сделано. Тринадцать лет спустя этот колосс, безоговорочный лидер отрасли, имеющий 14,2 тысяч филиалов и обслуживающий 95 миллионов клиентов в России и 11 миллионов в других странах, не просто умеет «танцевать», но и делает это с изяществом. По сути, финансовый институт превратился в этакого осьминога, широко раскинувшего щупальца и в последние годы объединившего в себе великое множество активов, еще больше укрепив лидерство — к неудовольствию частных конкурентов. А теперь этот осьминог начал мутировать.

Стремление к переменам

Сбербанк, являющийся, по мнению международной консалтинговой компании Brand Finance, самым дорогим брендом России, больше не хочет быть просто банком. Его цель, по признанию руководства, — стать одной из лучших финансовых и высокотехнологичных компаний мира. Сбербанк создал один из мощнейших суперкомпьютеров в мире под названием «Кристофари», благодаря которому почти на 40% вопросов клиентов отвечают боты, а кредиты одобряются в течение буквально нескольких минут. И это лишь один из шагов. Еще более важный шаг — экспансия в сферу искусственного интеллекта, в первую очередь «платформенной экономики».

Financial Times02.10.2018Neue Zürcher Zeitung01.11.2019Neue Zürcher Zeitung13.02.2020Апостроф30.03.2017

Конечная цель на этом пути — способность собирать и оценивать максимум цифровых данных. Последний на данный момент успех датируется ноябрем 2019 года, когда Сбербанк создал совместное предприятие с крупнейшим в России интернет-холдингом Mail.ru Group. Оно не только занимается развитием цифровой экономики в общем и целом, но и предусматривает производство продукции в сфере искусственного интеллекта. Если конкретно, то речь идет о службе доставки продуктов питания Delivery Club, службе такси и ресторанном сервисе. Общая стоимость этой огромной платформы оценивается в 100 миллиардов рублей (1,35 миллиарда евро).

У Сбербанка есть опция, в рамках которой он в ближайшие три года сможет приобрести 20% Mail.ru Group. А не так давно Сбербанк купил 46,5% интернет- и развлекательного холдинга «Рамблер», который в настоящее время ведет переговоры о создании совместного предприятия с Alibaba, китайским конкурентом Amazon. А еще раньше банк приобрел третью по величине в России интернет-службу рекрутинга «Работа.ру», которой пользуются порядка 4 миллионов человек в месяц.

Все потребности

Это лишь немногие из целого ряда проектов и совместных предприятий последнего времени. Есть также планы по расширению деятельности в таких сферах, как телемедицина, телекоммуникации и электронная коммерция в целом. Как в 2018 году заявил Греф, Сбербанк хочет вырасти в целую экосистему, в рамках которой можно было бы удовлетворять все потребности частных и корпоративных клиентов. По его словам, это при определенных условиях может привести к тому, что составная часть названия — «банк» — попросту отпадет.

Остается лишь один вопрос: насколько активную роль во всей этой деятельности будет играть государство? Оно, кстати, буквально на днях решило, что долю в Сбербанке в размере 50% плюс одна акция, которая сейчас принадлежит Центральному банку России, выкупит Министерство финансов. У самого же Сбербанка в любом случае достаточно денег, чтобы скупать все новые и новые активы на рынке, что отвечает его заявленным целям. В 2019 году прибыль концерна составила 845 миллиардов рублей (11,4 миллиарда евро).

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Подписывайтесь на нас в Twitter и каждый час получайте переводы материалов зарубежных СМИ.



Источник