Сбербанк разработает концепцию бренда SberX для нефинансовых систем — Деловой Петербург







Фото: Владимир Смирнов/ТАСС











Сбербанк намерен разработать для развития своей экосистемы бренд SberX, где «X» станет обозначением отдельных направлений. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько источников.

Как пишет издание, в банке уже создана дирекция по развитию экосистемы SberX. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. Эту структуру возглавит вице-президент Сбербанка Марк Завадский.

«Мы строим экосистему, ядром которой является Сбербанк. Основной задачей SberX станет координация комплексного развития экосистемы Сбербанка совместно с другими бизнес- и функциональными блоками банка, компаниями, входящими в группу Сбербанка, а также другими компаниями — партнерами банка», — сказал Хасис.

Новое подразделение возникло вместо дирекции по развитию цифрового бизнеса.

«В рамках этой концепции Х может означать отдельные направления, например Sbercloud, SberData и так далее», — описал концепцию один из источников издания.

По словам другого источника, концепция бренда уже подготовлена, но объемы инвестиций в ее реализацию пока обсуждаются.

Сейчас в банке обсуждают, как будут брендироваться нефинансовые сервисы, пишет издание.

«Sber как бренд для экосистемы — это один из вариантов. То есть речь идет не о ребрендинге банка, а о создании бренда более высокого уровня, под которым будут развиваться новые проекты», — рассказал источник издания.

11 декабря глава Сбербанка Герман Греф заявил, что из названия организации может исчезнуть слово «банк», потому что компания становится скорее экосистемой, чем банком. Тем не менее, согласно закону, в финансовой части название сохранится.

В экосистему Сбербанка сейчас входят более 20 компаний по разным направлениям — электронная коммерция, медицина, телекоммуникации, облачные технологии и другие.





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