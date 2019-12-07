«Сбербанк» рассказал о будущем дефолте, из-за которого деньги всех россиян обесценятся

Наиболее крупным и известным банком в России, услугами которого пользуется буквально вся страна, является «Сбербанк». Он старается делать все возможное для того, чтобы его фирменные услуги использовал как можно более широкие круг людей, и ради этого госбанк идет на самые разные шаги, начиная с навязывания платных услуг и заканчивая многим другим, что позволит ему зарабатывать максимально много денежных средств на каждом из своих клиентов. Развитие этой кредитной организации шло с рекордной скоростью, но случилось то, что отчасти «подорвало» доверие к нему, а также ко всем остальным российским банкам. Дело в том, что сотрудники крупного американского банка заявили о том, что деньги всех россиян вскоре обесценятся, то есть они попросту сгорят, превратившись в бесполезные бумажки.

Как стало известно от аналитиков финансового учреждения Bank of America, пользующего невероятно большой популярностью в США, уже в скором будущем на мировом рынке случится глобальный экономический кризис. Он по своей силе окажется аналогом такового в 1997 – 1998 году, а в те самые годы, как многие наверняка хорошо помнят, в России случится дефолт. Американские эксперты из крупного банка убеждены в том, что данный сценарий повторится, а затронет он десятки стран. В таком случае во всех таких местная национальная валюта попросту обесценится, то есть деньги всех жителей РФ обесценятся и станут бесполезными бумажками без какой-либо стоимости. Когда именно случится дефолт не сообщается, но специалисты утверждают, что это случится «скоро».

По словам аналитиков американского банка, кризис мирового уровня в экономике начнется под натиском сильного доллара, который с каждым годом становится все дороже, тогда как многие другие местные национальные валюты различных стран наоборот обесцениваются, то есть они становятся все дешевле и дешевле в рамках мировой экономики. Высказаться относительной всей этой ситуации, которая сильно взволновала многих россиян, решил «Сбербанк». От его лица это сделал председатель правления госбанка Герман Греф, который в интервью журналистам открыто сообщил о том, что не видит никаких причин для возникновения кризиса, а без такого, что очевидно, не может быть и никакого дефолта. По его словам, в обозримом будущем не случится никаких мировых кризисов, так как для их возникновения нет никаких оснований.

Также удалось выяснить, что российская экономика сейчас намного мощнее, чем раньше, поэтому ей по плечу любые невзгоды мирового уровня. Таким образом, как считает «Сбербанк», жителям России и их рублевым деньгам ничего не угрожает, отмечая, что сотрудники Bank of America не привели ни одного реального доказательства своего прогноза. Из этого следует, что если крупнейший на российской территории банк прав, все граждане страны могут спать спокойно, будучи уверенными в том, что их денежным средствам совершенно ничего не угрожает. Как события будут разворачиваться на самом деле в будущем никто точно знать не может, так как мировая экономика – это крайне сложный и запутанный процесс, зависит который от множества факторов, начиная с политических и заканчивая экономическими.

Недавно стало известно о том, что российский «Сбербанк выпустил банковскую карту за 1 млн рублей.

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