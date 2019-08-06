Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис – ВЕДОМОСТИ

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Сбербанк сможет предложить музыкальный стриминговый сервис своим клиентам

Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис в партнерстве с уже существующим игроком, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных звукозаписывающих компаний, сотрудник одного из стриминговых сервисов и человек, близкий к банку. Двое из них утверждают, что госбанк уже договорился о сотрудничестве с музыкальным сервисом Zvooq. По их словам, банк будет сотрудничать с компанией по модели white label, т. е. сервис предоставит юридическую и техническую поддержку, а также свою библиотеку, но развивать стриминг Сбербанк будет под брендом, который выберет сам. Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group.

Представитель Zvooq от комментариев отказался. «Сделка с Rambler Group (банк получит 46,5% интернет-холдинга. – «Ведомости») обеспечит сильные позиции в индустрии медиа и развлечений для экосистемы Сбербанка. Логично, что мы думаем над развитием продуктовой линейки, но о конкретных продуктах и направлениях пока рано говорить», – отмечает представитель Сбербанка. Представитель Mail.ru Group от комментариев отказался. Руководитель группы дистрибуции и развития бизнеса медиасервисов «Яндекс.Музыки» Владимир Горбунов сказал, что сервис ведет «переговоры с компаниями из разных сфер».

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