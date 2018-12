Сбербанк откроет подразделение SberX для развития экосистемы От Investing.com — Investing.com Россия

Investing.com – Сбербанк создал дирекцию по развитию экосистемы собственного бизнеса SberX. Об этом сообщает в пятницу, 14 декабря, агентство РБК со ссылкой на первого зампреда правления финансовой организации Льва Хасиса.

Новое подразделение было основано вместо существовавшей дирекции по развитию цифрового бизнеса. Его руководителем станет вице-президент Сбербанка Марк Завадский.

По словам Хасиса, основная задача новой структуры – координация комплексного развития экосистемы Сбербанка совместно с другими бизнес- и функциональными блоками банка, компаниями, входящими в группу Сбербанка, а также другими компаниями – партнерами банка.

Источники РБК, которые знакомы с концепцией SberX, говорят, что она может стать основой для брендинга элементов экосистемы Сбербанка. «В рамках этой концепции Х может означать отдельные направления, например Sbercloud, SberData и т. д.», – сказал агентству один из собеседников.

11 декабря глава финансовой организации Герман Греф заявил, что Сбербанк может сменить название. По его словам, из названия может пропасть слово «банк», ведь сейчас организация «значительно больше, чем банк». «Мы уже достаточно большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов как физических, так и юридических лиц», – пояснил президент банка.

В экосистему Сбербанка сейчас входят более 20 компаний по разным направлениям – электронная коммерция, медицина, телекоммуникации, облачные технологии и другие, уточнил Греф.

В конце 2017 года, когда Сбербанк принял стратегию развития компании до 2020 года, его глава говорил, что финансовая организация «не может продолжать оставаться только банком». «Я не верю в банки, и, если вы мне скажете, что нужно строить банк, тогда это не мы и не наша команда», – приводило его слова издание Forbes.

