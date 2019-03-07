Сбербанк объяснил регистрацию за сутки почти 200 доменов со словом sber :: Финансы :: РБК

Финансы ,

16:06

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Сбербанк объяснил регистрацию за сутки почти 200 доменов со словом sber

В начале марта Сбербанк зарегистрировал почти 200 доменных имен, содержащих слово sber. Ранее он объявлял о планах создать экосистему, объединяющую сервисы финансовой и нефинансовой сферы

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сбербанк за один день, 4 марта, зарегистрировал 182 домена, в адресе которых содержится слово sber, следует из данных сервиса регистратора доменных имен reg.ru.

Среди закрепленных за банком доменов — sber-reshenie.ru, sber-class.ru, sber-event.ru, sber-medcine.ru, sber-tarif.ru, sber-future.ru, sber-transformation.ru, sber-fashion.ru, sber-bonds.ru, sber-like.ru, onsber.ru и другие.

Почти все домены зарегистрированы также в варианте без дефиса. Например, наряду со sber-sale.ru зарегистрирован домен sbersale.ru, а также sber-edu.ru и sberedu.ru, sber-sova.ru и sbersova.ru и т.п.

Для сравнения, за весь прошлый год банк зарегистрировал около 80 доменных имен.

Отвечая на запрос РБК, в пресс-службе Сбербанка пояснили, что он «активно развивает экосистему, цель которой удовлетворять потребности клиентов в финансовых и нефинансовых сервисах», и рост числа предлагаемых клиентам продуктов «или перспектива их расширения» может потребовать в будущем дополнительных доменов.

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