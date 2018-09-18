Сбербанк не будет переводить в рубли долларовые вклады даже в случае санкций — Греф

16:42 18 Сентября 2018

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Москва, 18 сентября. Сбербанк не будет переводить долларовые вклады в рублевые даже в случае введения новых санкций. Об этом во вторник заявил глава банка Герман Греф, отвечая на вопросы журналистов.

«В такого рода вариантах нет никакой необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются ни в каких, даже самых страшных сценариях», — отметил он.

Слова главы ВТБ Андрея Костина о том, что российские госбанки могут конвертировать валютные вклады в случае новых санкций, Греф назвал оговоркой. Руководитель Сбербанка добавил, что такие варианты российским банкирам даже в голову не приходили.

Ранее Греф заявлял, что средне- и долгосрочной перспективе мировая экономика почувствует на себе эффект санкций США. Он напомнил, что помимо России под санкции США попали Китай, Турция, Иран и Северная Корея.

Автор:

Антон Соколов

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