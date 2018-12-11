Сбербанк может изменить название на «Сбер» — Sostav





Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о том, что Сбербанк «стал значительно больше, чем банк» и поэтому рассматривает вопрос изменения названия организации, сообщает РБК.

Сейчас в финансовой части Сбербанка название «банк» должно присутствовать по закону, однако в будущем оно может пропасть.

«Мы уже достаточно большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов — как физических, так и юридических лиц», — рассказал Греф. Он добавил, что Сбербанк разрабатывает экосистему (p2p) платежей с Тинькофф Банком и Совкомбанком, а также активно участвует в различных инвестиционных проектах. Так, в августе компания объявила о плане вложить 30 млрд руб. в совместное с «Яндексом» предприятие, созданное на базе «Яндекс.Маркет».

Электронная коммерция не единственное направление, интересующее Сбербанк. ​Так, кредитная организация совместно с благотворительным фондом «Память поколений» разрабатывает проект концепции российского частного оператора услуг для пожилых людей, а также выступит кредитором и консультантом федерального проекта «Чистый воздух», который курирует министерство.





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