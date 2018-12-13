Сбербанк и Google рассказали о проекте «Бизнес класс» — Computerworld Россия

В ходе «Бизнес класса» начинающие предприниматели при помощи наставников ищут свою бизнес-идею, выстраивают рабочие процессы, разрабатывают бизнес-план и набирают команду

Источник: Сбербанк





За два года участие в совместной программе развития предпринимательских навыков приняли 400 тыс. человек по всей России.

В 2016 году Сбербанк и Google Россия запустили бесплатную программу развития предпринимательских навыков для представителей малого и микробизнеса «Бизнес класс». Она включает в себя серию вебинаров, которые за пять месяцев помогают начинающим бизнесменам открыть свое дело, а уже имеющим его – оптимизировать работу.

В рамках программы начинающие предприниматели при помощи наставников ищут свою бизнес-идею, выстраивают рабочие процессы, разрабатывают бизнес-план и набирают команду. Более опытные могут проанализировать бизнес-модель своего стартапа, определить ее слабые и сильные стороны, оценить финансовые показатели и разработать стратегию конкурентной борьбы.

Больше половины участников – женщины, рассказали в Сбербанке. 80% достигли возраста 25 и уже понимают, чего хотят от жизни, радуются в Google Россия. 80% имеют более одного высшего образования. 68 % участников — начинающие предприниматели, каждый десятый по окончании обучения открыл свое дело. 52 % предпринимателей улучшили свои бизнес-показатели (рост прибыли, выручки, количества клиентов). Обороты компаний предпринимателей, прошедших обучение в «Бизнес классе», увеличились на 20%.

Одна из выпускниц проекта, совладелица владимирской кулинарной студии Roulet Маргарита Орловская делится успехами: программа помогла ей улучшить финансовый блок, и студия стала зарабатывать больше. Другой участник, генеральный директор барнаульского ИТ-агентства «Альянс+» Виталий Лажинцев во время обучения увидел белые пятна своего проекта и нашел свое конкурентное преимущество.

Объясняя, зачем они запустили «Бизнес класс», в Сбербанке и Google подчеркивают, что глобально нацелены на формирование рынка, развитие экосистемы в масштабах страны и технологический экспорт. Также программа способствует проникновению продуктов компаний на рынок, повышению лояльности к ним и улучшению кредитного скоринга.

За два года программа поработала в 46 регионах России, самое большое количество участников было из Москвы, Татарстана, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Из направлений особенно популярны оказались электронная коммерция, торговля, инжиниринг, промышленное производство, индустрия красоты и спорта.

В будущем Сбербанк и Google Россия в развитии совместного проекта планируют сделать упор на онлайн-обучение и создать постоянно действующую программу на сайте.



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