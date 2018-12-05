Saxo Bank сделал «шокирующие прогнозы» на 2019 год — Газета Солидарность



Новости





05.12.2018



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Среда, 05 декабря 2018 Г.

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал список «шокирующих прогнозов» на следующий год. Как он сам говорит, это «маловероятные события, которые могут оказать огромное влияние на рынки». Однако включение в список означает, что сам Saxo Bank оценивает их…

Превью:







Среда, 05 декабря 2018 Г.

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал список «шокирующих прогнозов» на следующий год. Как он сам говорит, это «маловероятные события, которые могут оказать огромное влияние на рынки». Однако включение в список означает, что сам Saxo Bank оценивает их…



Фото: bloomberg.com

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал список «шокирующих прогнозов» на следующий год. Как он сам говорит, это «маловероятные события, которые могут оказать огромное влияние на рынки». Однако включение в список означает, что сам Saxo Bank оценивает их вероятность не менее чем в 10%, сообщает ТАСС.

— Мировая экономика сейчас подвержена большим рискам. Я не обещаю апокалипсис, но мы уже можем видеть четырех его всадников-предвестников: тенденция к деглобализации, низкая денежная база, увеличение стоимости денег и рост цен на энергоносители, — заявил главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен во время презентации «Шокирующих предсказаний» банка.

Так, банк не исключает, что МВФ и Всемирный банк прекратят в следующем году использовать ВВП в качестве главного показателя экономического развития стран мира. ВВП устарел и не может показывать реальное влияние на экономику дешевых высокотехнологичных услуг. Вместо него могут ввести оценку уровня развития стран по средней производительности труда.

В «шокирующих предсказаниях» также есть введение всемирного транспортного налога: 50 долларов за тонну углекислого газа. Налоговые привилегии международной авиации и судоходства, установленные в рамках Чикагской конвенции 1944 года, будут отменены, а цены на авиабилеты и морские перевозки взлетят.

Негативно Saxo Bank оценивает и экономику Германии. По их прогнозу, экономика может войти в рецессию, поскольку для Германии автопом – одна из основных отраслей, но рост автомобильной промышленности в последние годы замедлился на фоне все большего интереса к электромобилям.

Годом ранее Saxo Bank предсказывал отмену Brexit, обвал индекса S&P на 25%, стремительный рост цены биткоина до 60 тыс. долларов в 2018 году и другие события. Реально ему удалось предсказать лишь динамику курса евро, который к концу 2018 года снизился по отношению к доллару примерно на 10%.































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