Saxo Bank: риски торговой войны недооцениваются

Риски торговой войны недооцениваются, и мировая экономика, возможно, находится на пороге одного из самых опасных за 30 лет периодов, следует из макроэкономического прогноза Saxo Bank.

Базирующаяся в Дании финансово-технологическая компания опубликовала свой прогноз по мировым рынкам и ключевым инвестиционным стратегиям на III квартал 2018 года. «Основная тема прогноза — замедление роста мировой экономики, падение кредитных импульсов во всем мире и массовая недооценка рисков торговой войны на пороге одного из самых опасных для мировой экономики периодов с момента падения Берлинской стены в 1989 году», — отмечается в релизе внешней PR-службы банка, где приводятся ключевые моменты прогноза.

«Разговоры о торговых войнах идут повсюду, и правительства некоторых стран ведут себя недальновидно. Нарастание напряженности в торговой сфере может привести к еще более суровому кризису с учетом надвигающихся промежуточных выборов в конгресс США, назначенных на 6 ноября, на которых президенту Дональду Трампу придется доказать, что он действительно создает для США «лучшие условия», — отмечается в докладе.

Как подчеркивает главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен, «в торговой войне не может быть победителей». «Тенденция указывает на движение в ошибочном направлении, поскольку достаточно националистские заявления подрывают статус мировых институциональных структур. История учит нас, что это может плохо закончиться. Если в проигрыше окажется большая экономика или мощная политическая сила, она может ввести ограничения, например пошлины, чтобы компенсировать конкурентное отставание», — рассуждает он.

«Вопросы торговли усложняются и тем, что поведение валютных рынков больше не определяется динамикой текущих счетов, — продолжает Якобсен. — Курс валюты страны, имеющей профицит по текущим счетам, должен укрепляться/повышаться, но в сегодняшнем мире страны, в которых присутствует крупный профицит по текущим счетам, стремятся избежать укрепления своих валют по отношению к мировому долларовому стандарту, чтобы поддержать конкурентоспособность и избежать риска дефляции. Дело не только в Трампе, здесь играют большую роль и маневры Китая, направленные на усиление его позиций в мире во всех областях. В этом отношении Китай пока придерживается в основном расчетливого подхода, выраженного в приверженности плану «Один пояс и один путь». Пусть Пекин уже отказался рассматривать США как долгосрочный экспортный рынок, но чем дольше ему удастся сохранить свою долю рынка, тем лучше. США, конечно, сейчас пытаются сильно воздействовать на те самые международные организации, которые способствовали росту и поддерживали глобализацию с конца второй мировой войны и после падения Берлинской стены», — отмечается в комментарии Якобсена.

«Пока общее мнение таково, что прямой торговой войны удастся избежать, однако оно не учитывает результаты промежуточных выборов в США», — заключает экономист.

«У нас кризисы постоянно. Мы всегда должны быть готовы к этому», — сказала первый зампред Банка России.

Китай почти наверняка сделает все возможное во избежание полномасштабной торговой войны, полагает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Он констатирует, что на данный момент Китай отвечает на принимаемые США меры, используя только аналогичные инструменты и не стремясь к увеличению напряженности. По словам аналитика, если бы Китай действительно хотел полномасштабной торговой войны, самым эффективным методом было бы отправить санитарные инспекции в местные компании, являющиеся ключевыми звеньями в производственной цепочке США, и закрыть их на несколько недель или месяцев. Для американских компаний такой удар был бы намного более разрушительным, чем любые решения Пекина о повышении тарифов.

«Похоже, что Китай намерен придерживаться политики умиротворения и готов поддержать мировую экономику… У Китая по-прежнему много возможностей по снижению влияния торговой напряженности. Он может как перейти к более стимулирующей денежно-кредитной политике через введение нормы обязательных резервов, так и создать возможности для фискального стимулирования. Рост кредитного импульса должен по крайней мере частично сбалансировать влияние пошлин США на импорт китайских товаров; ожидается также, что с 2019 года он окажет поддержку переживающим спад секторам китайской экономики, таким как недвижимость. На данном этапе трудно предугадать, как будет развиваться торговая политика США, но Китай почти наверняка сделает все возможное для избежания полномасштабной торговой войны и связанной с ней волатильности, поскольку стабильность финансовой и денежно-кредитной системы имеет первостепенное значение для будущего экономического развития страны», — считает Дембик.

В обзоре Saxo Bank также говорится, что «достаточно агрессивная позиция администрации Трампа по вопросам торговли может оказаться весьма негативной для курса доллара США по мере того, как ухудшение торговых отношений будет вызывать снижение перевода резервов в американскую валюту, поскольку торговые партнеры США стремятся избежать накопления долларового резерва или же полностью отказаться от этой валюты. Последнее в особенности относится к Китаю, у которого явно есть долгосрочная стратегия, направленная на повышение значимости собственной валюты в торговых отношениях».

«В связи с резким ростом импорта энергии в Китай введение в I квартале нефтяных контрактов, деноминированных в юанях, вероятно, представляет собой маневр, имеющий целью в конечном итоге заместить нефтедоллары нефтеюанями», — указывает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Из его комментария следует, что «риск обратного разворота связан со слабостью юаня и силой доллара по отношению к валютам развивающихся рынков азиатских стран, если Китай откажется от политики сильного юаня».

Об этом, как утверждают аналитики финансовой организации, свидетельствует схожая динамика рынков.





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