Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2021 — Мир

Датский Saxo Bank опубликовал традиционный «сумасшедший» прогноз на 2021. Уже 18 лет подряд инвестбанк готовит «шокирующие прогнозы» для мировой экономики, которые строят на маловероятных и недооцениваемых событиях.

Об этом 8 декабря сообщает Saxo Bank.

Как акцентировал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен, прогнозы 2021 связаны с трендами текущего года: речь идет о десятках событий, которые так или иначе переплетены с развитием технологий, политикой ведущих центробанков и последствиями пандемии.

В прошлом году Saxo Bank прогнозировал победу демократов в США и полный контроль над Конгрессом, а также то, что доллар сильно ослабнет к другим валютам по всему миру.

Amazon «купит» Кипр

Пандемия COVID-19 — это лучшее, что случалось с компанией Amazon, говорится в прогнозе. «Люди были вынуждены оставаться дома, работать удаленно, что привело к стремительному росту онлайн-продаж, при этом компании стали расширять свои возможности работы в облаке (например, используя Amazon Web Services), чтобы их сотрудники смогли работать дома через интернет». Пандемия и стремительный уход жизненных циклов в онлайн помог IT-гигантам, таким как Google, Microsoft и Amazon. Многократно нарастить выручку и прибыль, «но при этом платить очень низкие налоги, переводя прибыль в юрисдикции с низкими налоговыми ставками». По прогнозу Saxo Bank, в 2021-м Amazon перенесет свою штаб-квартиру в ЕС на Кипр через нарастающее напряжение в официальных кругах.

Если Amazon перенесет свой доход на Кипр, а соответственно будет платить налоги на территории этой страны, «оффшорное» государство сможет сократить отношение долга к ВВП почти на 100%. Как отмечают аналитики банка, ВВП Кипра составляет 24 млрд долларов, что меньше, чем трехмесячный доход Amazon за пределами США.

«В течение 2021 консультанты компании Amazon помогут Кипру «переписать» налоговый кодекс, скопировав налоговый кодекс Ирландии, тем самым еще больше снизив уровень налогов на доходы корпораций и других налогов, при этом руководство страны и ее населения станут «счастливыми рабами» в результате финансирования и низких налоговых ставок», — прогнозирует стратегический аналитик Saxo Bank Алтея Спиноцци.

Saxo Bank

Германия заплатит за Францию

Франция в ближайшие годы попадет в число европейских стран с самым тяжелыми долговыми нагрузками. Еще до начала пандемии величина ее госдолга подошла к порогу 100% ВВП, а частный долг стремительно приближался к 140% ВВП. Это значительно больше, чем у Италии (106%) или Испании (119%). Пандемия только ускорила процесс: в 2021 году, как ожидается, госдолг страны превысит 120% ВВП.

Несмотря на пакет стимулирования объемом 100 млрд евро и программу госгарантий на 90% корпоративных кредитов, Франция не может избежать волны банкротств. Многие компании в сфере услуг не выдержат прерывистой серии приостановок работы из-за карантина. Инвесторы все меньше надеются на будущий доход от акций, что приводит к мощной распродаже бумаг крупнейших французских банков.

Учитывая плохое состояние государственных финансов, а также и без того огромную задолженность, во Франции не будет существовать другого выбора, кроме как обратиться за помощью к Германии, чтобы Европейский центральный банк напечатал много евро для массового выкупа долгов французской банковской системы и предотвратил системный обвал.

Saxo Bank

Блокчейн уничтожит фейковые новости

Нарастание угрозы распространения дезинформации и подрыв доверия даже к хорошо известным новостным агентствам достигают критического уровня, требуя системной реакции. Большие СМИ и социальные сети вынуждены принимать новые меры против лжи и манипуляций в новостях. Это станет возможным благодаря совместной блокчейн-сети, объединяющей новостной контент и позволяющей публиковать новости защищенным образом с проверкой как содержания, так и источников. Технология распределенного реестра сделает любое изменение контента видимой для всех, а любую новость даст проследить к первоисточнику, подавляя ложную информацию, не подтвержденную другими источниками.

Такие компании, как Twitter и Facebook, активно инвестируют в разработку этих методов, причем их беспокоит прежде всего самосохранение, поскольку угроза внешнего регулирования в последние годы дошла до опасного уровня. Альтернативные новостные сайты с их теориями заговора, дезинформация о пандемии COVID-19, ложные доказательства подтасовок на выборах — все это сразу исчезнет с их платформ.

Saxo Bank

Тектонические сдвиги на рынках капитала из-за цифрового юаня

«Цифровое средство электронных платежей» (DCEP) — это цифровая версия юаня, основанная на блокчейне. В 2019-м 80% всех платежей в Китае проводились через WeChat Pay и AliPay. Народный банк Китая намерен сделать следующий шаг и повысить эффективность монетарных и фискальных мероприятий за счет дальнейшего отказа от наличных и обеспечения финансовой инклюзивности.

Предоставление иностранцам полного доступа к китайским рынкам капитала ослабит главный аргумент иностранных инвесторов против использования юаня для торговли и инвестирования — сомнение в его ликвидности и в прямом доступе к их вложениям внутри КНР. В то же время, стабильность китайской валюты и присущая технологии блокчейна прослеживаемость и контролируемость — практически устранят риск оттока капитала и незаконного вывода средств из страны.

Читайте также:

«Выборочный карантин — это преступление»: врач объяснила, нужен ли локдаун в Украине

Эта идея хорошо сочетается с принятой Китаем стратегии «двойной циркуляции», так как увеличивает прозрачность внутренних операций и стимулирует использование юаня во внешних операциях, делая его привлекательной альтернативой доллару США. Цифровой юань будет по-прежнему считаться «небезопасной валютой», но с точки зрения Китая это даже плюс, ведь это допускает негативные процентные ставки на «наличные» и облегчает таргетирование номинального ВВП.

Раскрытие китайского рынка капитала и создание валюты, конкурирующей с американским долларом за статус резервной, обеспечат рост внутреннего потребления, финансирование абсолютно новой пенсионной системы и углубление рынка капитала страны.

Saxo Bank

Революционный термояд

Чтобы мировая экономика продолжила расти темпами, близкими к рекордным, требуется гораздо больше энергии. Новые альтернативные и «зеленые» энергетические технологии по большей части не являются решением проблемы. Миру срочно нужен прорыв в энергетике.

В 2021 году передовые системы искусственного интеллекта решают сложные нелинейные задачи физики плазмы. Постепенно видим путь к коммерческому использованию ядерного синтеза.

Проект реактора SPARC, одобренный в 2020 году в Массачусетском технологическом институте как обещающий удешевление термоядерной энергии, резко совершенствуется благодаря новым технологиям искусственного интеллекта. Инженеры модифицируют конструкцию, получая грандиозный прорыв в энергетике со времен создания первых ядерных реакторов. Более того, масштабное государственное и частное финансирование позволит реализовать новую технологию за считанные годы.

Освоение термоядерной энергии устранит недостаток воды и пищи в мире благодаря опреснению морской воды и вертикальном сельскому хозяйству. Мы увидим мир дешевого транспорта, общей роботизации и автоматизации, а нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать по необходимости.

Самое главное, энергия ядерного синтеза сделает практически каждую страну независимой в продовольственном и энергетическом отношении, а также обеспечит крупнейшее в истории повышение уровня жизни.

Saxo Bank

Безусловный базовый доход приведет к опустошению городов

Пандемия ускорила такое движение экономики, которое и без нее усиливало неравенство и рвало ткань социума. Финансиализация (форма функционирования экономики, которой характерно преобладание финансовых сделок в общей структуре внутренних, особенно международных отношений) приводит к тому, что дохода одного человека уже совершенно недостаточно для содержания семьи. Развитие технологий, программ, искусственного интеллекта и автоматизации снижает зарплаты и уничтожает рабочие места во множестве отраслей. Угроза полного разрушения общества заставляет осознать, что меры, принятые в ответ на пандемию, были не просто панической реакцией, а началом новой эпохи безусловного базового дохода (ББД).

Устранение лишних рабочих мест и переход на работу из дома (что стало более привычным из-за COVID-19), приближает загруженность городских офисов к нулю. Стремительно падают цены на коммерческую недвижимость, в том числе и на площади, занятые магазинами и ресторанами, которые ранее обслуживали офисных работников.

Введение ББД меняет также отношение к роли работы в жизни, так что многие молодые люди остаются жить там, где выросли. Между тем и профессионалы, и малоквалифицированные работники в крупных городах начинают увольняться, потому что предложение на рынке труда падает, а с ним и качество жизни; тесные квартиры в криминализированных районах теряют привлекательность.

Saxo Bank

Фонд гражданских технологий как следствие технологического прорыва

Победное шествие высоких технологий при поддержке принципов свободного рынка уже подрывает общественный договор: коронавирус только ускорил эти тенденции. Если мы хотим избежать усиления несправедливости, политических конфликтов, массовых беспорядков и системных угроз, в 2021 году нашему обществу придется найти новый путь экономической политики. Нужен совершенно новый подход к снижению неравенства, и речь не о поправках в Налоговый кодекс.

Создают Фонд гражданских технологий, который выделяет каждому человеку долю владения капитальными активами, причем дополнительные доли идут тем, кто потерял работу, давая им, как и всем остальным, выгоду от роста производительности в цифровую эпоху. Эта политика «дивиденда на технический прогресс» направлена на снижение экономических и социальных проблем тех, кто не смог получить финансовую выгоду от экономического прогресса последних лет. Она высвобождает огромную предпринимательскую энергию на индивидуальном и общественном уровне, так как миллионы людей получают в свое распоряжение время и силы, которые раньше тратили на монотонную и напряженную работу.

Saxo Bank

Успешная вакцинация от COVID-19 разрушит компании

Пандемия резко усилила накопления долговой нагрузки в мировой экономике, приобрела опасный размах еще во время финансового кризиса 2008 года. Политика практически неограниченного доступа к ликвидности и смягчение условий финансирования повела доходности государственных и высокорейтинговых корпоративных облигаций к историческим минимумам, заставив инвесторов переходить на рискованные активы.

Склонность к риску поддерживается и ожиданиям эффективной вакцины, которая должна вновь запустить маховик экономического роста. Оказалось, что во время пандемии экономика была чрезвычайно перестимулирована, а после вакцинации она очень скоро «начнет перегреваться». Инфляция растет, а безработица падает так быстро, что Федеральная резервная система позволяет доходности длинных казначейских бумаг пойти вверх, потянув за собой и более рискованные облигации.

В результате — условия финансирования усиливаются слишком быстро, а контроль кривой доходности Федрезерва не применяется. Количество дефолтов по корпоративным бумагам поднимается до многолетнего максимума, причем первыми упадут нагруженные наибольшими долгами компании в секторе физической розничной торговли, которым приходилось трудно даже в здоровой докоронавирусной экономике.

Saxo Bank

Спрос на солнечные батареи будет благоприятным для серебра

Следующий год приносит изменения, обычно благоприятные для серебра как для материального актива и драгоценного металла: ослабление доллара США и отрицательные реальные доходности без надежды на восстановление. К тому же инфляция резко идет вверх, а регуляторы задерживаются с реакцией, желая максимально поддержать свои экономики. С массовой вакцинацией от COVID-19 к середине года избыточная ликвидность и очень мягкая экономическая политика задают высокий спрос на «твердые» активы.

Но больше всего цены на серебро тянет вверх быстро растущий спрос на его промышленное применение. В 2021 году начинается реальная нехватка серебра на рынке, и это подрывает политическую поддержку инвестиций в солнечную энергетику при президенте США Джо Байдене, «Европейское зеленое соглашение», программу Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и другие инициативы. Кроме того, более половины добытого серебра — побочный продукт добычи цинка, свинца и меди. По этой причине добывающим компаниям трудно удовлетворить возросший спрос.

Saxo Bank

Взлет развивающихся и пограничных экономик за счет технологий нового поколения

Темпы экономического роста во многих странах с пограничной и развивающейся економикой в последние годы катастрофически недооценивались. Внимательный анализ показывает, что некоторые технологии могут обеспечивать там большее повышение производительности в частном секторе, чем наблюдается в последние десятилетия в развитых странах.

Во-первых, внедрение спутниковых систем раздачи интернета обрушит цены на связь и на порядок повысит скорость обмена данными. Первой здесь будет группировка Starlink от SpaceX — 1,5 тыс. спутников до конца 2021 года. В выигрыше будут прежде всего образование и производственный бизнес. Во-вторых, уже сейчас идет революция электронных банковских систем, которая дала миллиардам людей доступ к цифровой экономике с помощью мобильных устройств.

Наконец, развитие беспилотников произведет революцию в доставке, снизив расходы на проживание вдали от больших городов. Беспилотные технологии вместе с автоматизацией будут применяться и в сельском хозяйстве, повышая производительность труда в слаборазвитых сельских регионах по всему миру.

Saxo Bank

Напомним, что в Минэкономики озвучили прогнозы по ВВП Украины в 2020 и 2021 годах. По итогам 2020 экономика Украины упадет на 5%, а в 2021-ом будет рост на 4,6%.

Видео Локдаун для бизнеса — это отрубить руку, которая несет копейку в государственный бюджет — Доротич

В «Право на владу» — лидер движения Save ФЛП Сергей Доротич. Он рассказал, что страна недополучила 14 миллиардов только от карантина выходного дня. А вводить дальше локдаун для бизнеса — это отрубить руку, которая несет копейку в государственный бюджет.





Источник