Saxo Bank предсказал, когда закончится пандемия COVID-19

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение года, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

Эксперт предсказал скорое окончание пандемии благодаря науке

«Полагаю, что во втором квартале 2021 года (стоит ждать окончания пандемии — ред.). Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году», — сказал Якобсен.

Он полагает, что быстрее других восстановятся азиатские экономики, у которых «дела уже идут лучше». «Экономика Китая в первом квартале будет показывать темпы роста ВВП, близкие к 10%. За ним последуют экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими», — прогнозирует собеседник агентства.

Он подчеркнул, что это станет возможным благодаря прорыву в науке. «Никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии COVID-19 начнется производство вакцин. Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации», — отметил Якобсен.

«Конечно, вирус может мутировать, но я уверен, что если наука победит вирус, то и со всеми его девиациями тоже справится. В 2020 году наука смогла в очередной раз доказать, что нужно доверять человеческим способностям изобретать что-то новое», — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа «Россия сегодня») ria.ru 14 декабря в 12.00 мск.





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