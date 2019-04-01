Saxo Bank: мировая экономика нуждается в снижении долговой нагрузки и повышении производительности труда — Investing.com Россия

Saxo Bank: мировая экономика нуждается в снижении долговой нагрузки и повышении производительности труда



Мировая экономика на данный момент сильнее всего нуждается в снижении долговой нагрузки и повышении производительности труда, заявил «Интерфаксу» главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен. Во многом эти задачи взаимосвязаны: инвестирование в производительность труда нередко требует привлечения заемных средств, тогда как высокая задолженность сокращает возможности развития.

«Долговая нагрузка на экономику сейчас очень велика. Если вы тратите 25-30% доходов лишь на обслуживание долга, то, когда этих расходы сокращаются или исчезают, можно намного активнее инвестировать в дальнейший рост производительности», — сказал он. «Производительность труда не единственный определяющий фактор роста, но в долгосрочной перспективе многое сводится именно к ней», — продолжил С.Якобсен.

Повышение производительности труда выглядит простым лишь на первый взгляд: увеличение выработки при тех же расходах требует «модернизации целого ряда систем, включая образование всех ступеней, инфраструктуру и скорость интернета», добавил экономист. Для подобных реформ требуется серьезная политическая воля, но политики всех мастей обычно предпочитают более простые способы заработать популярность, включая поддержку «вымирающих как динозавры крупных компаний в традиционных отраслях промышленности». «Думаю, любой политик, который заявит, что под его руководством страна станет самой производительной в мире, будет пользоваться огромным успехом», — отметил С.Якобсен. Но пока этого не происходит.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги регулярно говорит о необходимости реформ в еврозоне, в том числе для восстановления роста производительности труда, и призывает лидеров валютного блока к более решительным действиям.

Федеральная резервная система (ФРС) последние несколько лет озабочена недостаточно быстрым ростом производительности труда в США. В мартовском выступлении глава Федрезерва Джером Пауэлл назвал повышение производительности прямым следствием развития технологии.

Между тем С.Якобсен во многом винит ведущие центробанки и антикризисные программы в торможении роста производительности труда. «QE (количественное смягчение) вместо повышения производительности дает прямо противоположный эффект, поскольку стоимость капитала падает настолько низко, что нет необходимости что-то менять, — сказал он. — А люди меняются и меняют мир вокруг себя, только если их вынудить».

Российские реформы последних лет, в том числе в ответ на санкции Запада, являются шагом в правильном направлении, однако их следует продолжать и развивать, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность экономики, отметил эксперт. Следующий раунд структурных реформ в России, по мнению С.Якобсена, должен быть направлен на снижение доли госпредприятий, налоговые послабления и стимулы, способствующие росту бизнеса, а также дальнейшую либерализацию в частном секторе.

«Структура поощрений и стимулов для бизнеса в России должна измениться таким образом, чтобы лучше поддерживать стремление к риску. Кроме того, нужно развивать конкуренцию во многих отраслях: приглашайте иностранцев и конкурируйте наравне с ними, Россия вполне в состоянии справиться с этой задачей», — добавил он. Дальнейшая автоматизация и развитие технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта, окончательно сформируют новый подход к труду и производительности: в частности, рабочий день с 9 до 17 уйдет в прошлое.





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