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Савченко попросилась на фронт вместе со всеми остальными депутатами

Политика 26 Ноя 2018
Савченко попросилась на фронт вместе со всеми остальными депутатами
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Народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов, попросила отправить ее на фронт в случае введения в Украине военного положения

Заявление было опубликовано на странице Савченко в Facebook, информирует «ДС».

«Сообщаю, что я, народный депутат Украины Савченко, является военнообязанных офицером вооруженных сил Украины в звании капитан. В случае введения в Украине военного положения желаю быть мобилизована на фронт для защиты территориальной целостности Украины и украинского народа согласно присяге, которую я давала украинскому народу», — заявила Савченко.

«Призываю всех военнообязанных народных депутатов Украины приостановить свою депутатскую деятельность и идти на фронт защищать Украину от врага!», — добавила она.

Напомним, Надежде Савченко и руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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Как сообщала «ДС», в ночь на 26 ноября Петр Порошенко поддержал предложение СНБО о введении военного положения в Украине сроком на 60 суток. Соответствующий указ главы государства теперь должна поддержать Верховная Рада.

Вопрос о введении военного положения встал на повестке дня после вооруженной атаки российских пограничников на украинские катера в Азовском море, в результате которой как минимум шесть украинских моряков были ранены.

Все о российской агрессии в Азовском море и о введении военного положения в Украине читайте здесь

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