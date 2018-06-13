Савченко написала письмо Путину

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в госизмене, обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать украинских политзаключенных

Фотокопия письма на бланке нардепа размещена на странице Савченко в Facebook, передает «ДС».

К обращению прилагается список фамилий украинских политзаключенных, находящихся на территории России (всего 66 человек).

Письмо направлено по адресу: Москва, ул. Ильинка, 23/16, подъезд 11, — где находится приемная президента РФ.

«Исключительная ситуация, которая сложилась вокруг судьбы моих соотечественников, граждан Украины, которые сейчас находятся в местах лишения свободы Российской Федерации, жизнь и здоровье которых сейчас находятся в серьезной опасности, а время идет на считанные дни, а то и часы, когда еще есть возможность сохранить им жизнь, не может не заставить меня обратиться лично к Вам, посредством открытого письма, с искренней просьбой от меня лично, от имени моих избирателей, от имени каждого неравнодушного в Украине и во всем мире к судьбе украинских заключенных в России, освободить граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах и следственных изоляторах, любым правовым способом», — говорится в письме Савченко.

Нардеп просит президента РФ принять решение о помиловании и «сделать этот шаг, чтобы мир на украинской земле, мир между украинским и российским народами и мир в международных отношениях России и Украины… стал возможен».

Савченко также утверждает, что никогда не совершала преступлений против народа РФ и никогда не обращалась к Путину с просьбой о ее помиловании.

В списке указаны, в частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Александр Шумков и др.

Напомним, 15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил арест Савченко на 60 суток.

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