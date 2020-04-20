Саудовская Аравия отправила в США армаду танкеров

На фоне рекордно низких цен на нефть целая армада танкеров направляется в США из Саудовской Аравии. По оценкам блогеров, они везут через Атлантический океан 40 млн баррелей нефти.

В апреле Саудовская Аравия увеличила поставки нефти в США по сравнению с февралем в 4 раза. Об этом сообщают блогеры Tankertrackers.com, которые отслеживают танкерные перевозки. По их данным, в феврале в США отправляли в среднем 366 тыс. баррелей в сутки, а в первые две недели апреля — 1,46 млн баррелей.

Речь идет о танкерах, которые сейчас направляются в США из Саудовской Аравии. Сейчас, по данным Tankertrackers.com, на маршруте находятся 40 танкеров, вместимость каждого из них составляет 2 млн баррелей. Срок доставки — от четырех недель от места загрузки.



Иллюстрация: twitter.com.

Анонимный представитель саудовских властей опроверг телекомпании CNBC информацию блогеров, однако те продолжают настаивать на объективности. Их данные лишь ненамного отличаются от оценок Refinitiv Energy, которая частично принадлежит агентству Reuters. Та сообщает об отправке из Саудовской Аравии в США 1,25 млн баррелей в сутки в апреле.

Для Соединенных Штатов информация об увеличении поставок саудовской нефти создает дополнительное давление на и так рекордно низкие цены внутри страны. Сегодня фьючерсы на нефть марки WTI на май—июнь упали до отметки 1983 года — $ 11,42 за баррель. Несмотря на то, что Минэнерго США ведет переговоры с компаниями о предоставлении им хранилищ Стратегического нефтяного запаса США, на рынке опасаются, что скоро в стране просто негде будет хранить нефть из-за низкого спроса и высокой добычи.

Впрочем, с саудовской нефтью не так все просто. С одной стороны, сенаторы США обвиняли королевство в попытке похоронить сланцевую добычу и грозили санкциями. С другой, часть американских НПЗ работает с саудовской нефтью, потому что их оборудование настроено на средние и тяжелые сорта и не может перерабатывать легкие американские.

Кроме того, через Motiva госкомпания Saudi Aramco является единоличным собственником крупнейшего в США НПЗ в Порт-Артуре. Его мощность составляет 623 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, что страны ОПЕК+ и не участвующие в сделке государства «Большой двадцатки» договорились снизить добычу нефти в мае—июне на 15 млн баррелей в сутки. Больше всех на себя взяли Россия и Саудовская Аравия — по 2,5 млн баррелей. При этом Международное энергетическое агентство (IEA) оценивает снижение спроса в мае—июне в 23 млн баррелей, а в апреле — вообще в 29 млн баррелей в сутки.





Источник