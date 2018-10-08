Саудиты намерены захватить долю России на мировом рынке нефти

Фото: www.globallookpress.com

Россия полностью утратит свои позиции на мировом рынке нефти через 19 лет, ее долю будет замещать Саудовская Аравия, заявил наследный принц королевства Мохаммед бен Салман. Что дало принцу основания это утверждать, и говорит ли он правду?

Автор:

Кучер Егор

Саудовская Аравия сегодня является одним из наиболее прочных и ответственных партнеров России по балансировке мирового рынка нефти. Этот момент отдельно подчеркивал президент России Владимир Путин в ходе прошедшей 3-6 октября Российской энергетической недели. По словам главы государства, Москве и Эр-Рияду удалось совместными усилиями устранить дисбаланс спроса и предложения на мировом рынке и стабилизировать ситуацию.

С Путиным тогда согласился и глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих. Он отметил, что соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи, заключенное между основными странами-экспортерами нефти и их партнерами не из числа членов ОПЕК, сработало на все сто процентов. Саудовский министр также отметил, что подобная стабилизация на рынке будет происходить вне зависимости от того, нравится это или нет президенту США Дональду Трампу, который критиковал ОПЕК за сильный рост цен на нефть и призывал королевство увеличить добычу.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих. Фото: www.globallookpress.com

Однако в конце прошлой недели наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман дал противоречивое интервью американскому агентству Bloomberg. Принц предсказал бурный рост спроса на нефть и процветание своего королевства одновременно с тем, что Россия не сможет больше играть сколько-нибудь значительной роли на мировом рынке, так как попросту будет с него устранена.

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В интервью Bloomberg господин Салман отметил, что Эр-Рияд ждет серьезного роста спроса на нефть в обозримой перспективе. Мировая экономика, по его словам, будет наращивать потребности в «черном золоте» до 2030 года темпами примерно 1-1,5% в год. Принц полагает, что гегемонии нефти в мире не помешает даже растущий спрос на альтернативные источники энергии, например, электрическую энергию и электромобили.

Мы считаем, что рост спроса на электромобили не навредит спросу на нефть, особенно это касается Саудовской Аравии. Некоторые полагают, что после 2030 года спрос на нефть начнет падать. Но мы полагаем, что проблемы начнутся с другой стороны — с производителей, которые начнут исчезать,

— сказал Салман.

Исчезновение ряда игроков с мирового рынка нефти будет происходить из-за того, что они не смогут обеспечить прежние объемы поставок, полагает саудовский принц.

«Мы считаем, что Китай резко сократит добычу или вообще исчезнет с рынка через пять лет. И другие страны будут также терять свой статус как производителей нефти. Через 19 лет свой статус должна потерять и Россия, которая добывает сейчас 11 млн баррелей в день. Возможно, Россия полностью исчезнет с мирового рынка», — заявил принц.

Салман сказал, что в этой связи Саудовская Аравия не видит для себя каких-либо рисков, так как начнет замещать на рынке доли своих исчезнувших партнеров. Никто в мире пока не ведет разговоров о том, что могут быть созданы самолеты с электрическими двигателями или корабли, плывущие на электрической энергии, добавил он. Принц предсказал также рост спроса на нефть в нефтехимической промышленности в ближайшие 10-30 лет. Все это, по его словам, дает практически неограниченные экспортные преференции Эр-Рияду, который только выиграет от таких глобальных перестановок на рынке.

Принц Мохаммед бен Салман. Фото: www.globallookpress.com

«Вы сами видите, нефть повсюду, где есть пластик: в вашей одежде, в ручках для письма. И спрос промышленности будет только возрастать», — отметил Салман.

Журналисты Bloomberg также поинтересовались: говорят, Россия и Саудовская Аравия уже договорились о грядущем росте производства нефти. Салман ответил, что детали таких договоренностей будут прорабатываться, однако обе страны готовы в случае необходимости компенсировать рынку недопоставки «черного золота» из Ирана.

Принц напомнил, что по оценке государственной нефтяной компании Saudi Aramco, Саудовская Аравия обладает потенциалом для наращивания добычи. Компания способна увеличить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, а за несколько лет добыча вырастет еще на 3,5 млн баррелей.

Учитывая рост спроса и исчезновения с рынка поставщиков, Саудовской Аравии придется увеличивать добычу,

— резюмировал принц, добавив, что это принесет большие выгоды королевству.

А как же «СуперОПЕК»?

В августе 2018 года с легкой подачи журналистов Bloomberg в медиапространстве появился новый термин — «СуперОПЕК». Тогда глава Минэнерго России Александр Новак предложил Саудовской Аравии создать новую нефтяную организацию, которая бы сделала состав ОПЕК+ постоянным.

Новак отметил тогда, что новая организация может начать работу с 1 января 2019 года. В «СуперОПЕК» могут войти 24 страны-участницы соглашения ОПЕК+, включая Азербайджан, Казахстан, Мексику и Бразилию. Орган будет обладать собственным секретариатом, в данный момент согласовывается вопрос о названии организации и месте расположения ее штаб-квартиры.

«Нам нужно опираться на нашу успешную модель сотрудничества и институционализировать ее успех на основе более широкой и более постоянной стратегически ориентированной структуры», — сказал Новак.

Его саудовский коллега Халид аль-Фалих поддержал инициативу и отметил, что соглашение о создании новой организации может быть заключено до конца 2018 года, а ее Устав утвердят в самое ближайшее время.

Фото: www.globallookpress.com

Против новой организации ожидаемо выступили США и западные партнеры. Они заявили, что действия ОПЕК+ были временной мерой, необходимой рынку, а создание такого инструмента на постоянной основе может дать России и Саудовской Аравии почти неограниченные возможности для манипулирования мировым рынком нефти.

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Что для России в этом важного? Важно, что Эр-Рияд стал, по сути, единственным крайне ответственным партнером, вместе с которым удалось стабилизировать рынок. Как отметило арабское издание Arab News, исправить положение на рынке Саудовской Аравии удалось только при поддержке России, а впереди у обеих стран множество совместных проектов. Арабские журналисты тогда были крайне воодушевлены российским и арабским хладнокровием в сравнении с эмоциональным и разрушительным подходом США.

Однако с августа все же произошли перемены. Причем раскол в нерушимый экспортно-энергетический союз Москвы и Эр-Рияда вносит сама Саудовская Аравия. Власти королевства лукавят, когда говорят, что будут наращивать добычу, сообразуясь с Россией. На самом деле они уже это делают: вопреки итогам переговоров ОПЕК и России в конце сентября королевство пошло навстречу Дональду Трампу и его требованию нарастить добычу, чтобы снизить цены.

Хотя глава саудовского Минэнерго Халед аль-Фалих говорил, что саудиты не поддаются давлению со стороны США, королевство все же хочет выбросить на мировой рынок несколько сотен тысяч баррелей нефти ежедневно.

Как сообщили источники Reuters, Саудовская Аравия намерена наращивать поставки тайком от своих партнеров, а в случае чего будет заявлять о выпадении с рынка иранской доли нефти, которую теперь заместит саудовская. При этом Эр-Рияд, как отметили источники Reuters, опасается, что предложение с 2019 года придется сокращать из-за роста добычи американской нефти, которую получают при помощи варварских методов взрыва гидропласта. Если Вашингтон выбросит на рынок свои партии нефти, то может возникнуть переизбыток предложения.

Таким образом, перспективы «СуперОПЕК» пока туманны, а Саудовская Аравия явно намерена подзаработать на новых поставках. Для этого готово и политическое «алиби». Такое поведение саудитов, помимо прочего, развяжет руки и американским производителям. В накладе останется только Россия.

Так прав ли принц?

На самом деле Мохаммед бен Салман хоть и удивил мировую общественность, но не удивил Россию. Принц озвучил то, что согласуется с расчетами Международного энергетического агентства (МЭА) и данными, которые ранее приводил глава Минэнерго Александр Новак.

В частности, по состоянию на сегодняшний день, к сожалению, Россия движется к утрате своего нефтяного экспортного потенциала в части запасов легкоизвлекаемой нефти.

На совещании в кабмине 19 сентября Новак отметил, что в ближайшие три года Россия будет наращивать добычу нефти небольшими темпами — с 553 млн тонн до 570 млн тонн в год. Затем ожидается резкий спад производства, и в последующие 14 лет Россия будет добывать лишь 6 млн баррелей в день, а не 11 млн баррелей, как сейчас. Этот уровень соответствует внутреннему спросу России, а значит, про экспорт придется забыть.

В чем же причина? Новак рассказал, что российские компании ведут относительно дешевую добычу на большом числе советских месторождений с легкоизвлекаемой нефтью. Однако запасы истощаются. Средний дебит (объем добычи из одного источника за период времени) снизился на 4% за последние десять лет. Страна при этом проводит уже в два раза больше буровых работ, стоимость добычи одной тонны нефти возросла в 2,4 раза параллельно с ростом капитальных затрат в 2,8 раза.

По словам российского министра, эта проблема крайне остра в Западной Сибири, где сейчас добывается большинство российской нефти. Если ситуация не изменится, то Западная Сибирь будет добывать не 330 млн тонн нефти в год, а снизит это количество к 2035 году до 180 млн тонн. Новак добавил, что эти расчеты соответствуют «среднему» сценарию, но если говорить о самом жестком, то речь может идти о сокращении добычи более чем в два раза — до 146 млн тонн.

На настоящий момент цифры по легкодобываемой нефти говорят не в пользу России. Однако правительство ранее утвердило Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2030 года. Согласно этим, уже внутрироссийским, а не международным, расчетам, на территории России расположены запасы легкодобываемой нефти на 20 лет, а трудноизвлекаемые запасы, напротив, выросли до 65% от общего объема.

Кроме этого, инвестиционная стратегия «Роснефти» предполагает выделение до 250 млрд рублей в разработку арктического шельфа. К 2021 году компания намерена пробурить четыре скважины на шельфе моря Лаптевых и восемь скважин в Карском и Баренцевом морях. По предварительным оценкам, в районах, где проводит бурение «Роснефть», располагается около 9,5 млрд тонн нефтяного эквивалента. Всего российский арктический шельф оценивается в 20 трлн долларов и к 2050 году должен обеспечивать стране до 30% добычи. Самое главное, что «Роснефть» и «Газпром» уже получили исключительные права на эксплуатацию месторождений.

Фото: FotograFFF / Shutterstock.com

Таким образом, наследный принц Саудовской Аравии элементарно занимается черным пиаром и все же поторопился выставить Россию с мирового рынка. Перспективы — это всегда вопрос времени и технологий, а российские компании не прекращают работы по разведке и освоению новых месторождений.

Эти перспективы прежде всего касаются Арктики и многих других регионов, где расположены месторождения трудноизвлекаемой нефти. Причем вопрос трудности извлечения стоит перед Россией все меньше — на помощь тут приходят новые технологии и модернизация методов добычи.

Именно поэтому заявление господина Салмана можно считать скорее политическим, нежели экономическим ходом. Открытым остается лишь вопрос о том, насколько в современных условиях Россия может доверять своим партнерам, которые способны ради экономической выгоды делать шаги, не идущие на пользу как другим странам-экспортерам нефти, так и мировому рынку.

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