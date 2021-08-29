Sasapost (Египет): Египет останется без Александрии и другие бедствия. Какой будет жизнь в 2050 году?

2021-08-29T12:50:00+03:00

2021-08-29T12:50:07+03:00

2021-08-29T12:50:00+03:00

2021

https://inosmi.ru/social/20210829/250395549.html

Sasapost (Египет): Египет останется без Александрии и другие бедствия. Какой будет жизнь в 2050 году?

Общество

Новости

ru-RU

https://inosmi.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Мужчина возвращается с работы домой. Он чувствует тяжесть в груди и тяжело дышит от жары. Как только он входит в свой дом, то сразу же бросается на ближайшее кресло и почти теряет… ИНОСМИ, 29.08.2021

общество, африка, египет, арабский, египет, александрия, экология, климат, экономический кризис, католицизм, мигранты, шоколад, глобальное потепление, стихийные бедствия, климатические изменения, экологическая катастрофа

https://cdn2.img.inosmi.ru/images/25039/63/250396369.jpg

1200

630

true

https://cdn2.img.inosmi.ru/images/25039/63/250396369.jpg

https://cdn1.img.inosmi.ru/images/25039/63/250396326.jpg

2000

1331

true

https://cdn1.img.inosmi.ru/images/25039/63/250396326.jpg

https://inosmi.ru/politic/20210820/250342315.html

https://inosmi.ru/social/20210820/250344748.html

https://inosmi.ru/social/20210809/250276336.html

https://inosmi.ru/social/20210805/250258499.html

https://inosmi.ru/science/20210812/250297977.html

https://inosmi.ru/social/20210817/250325022.html

https://inosmi.ru/social/20210816/250321295.html

https://inosmi.ru/social/20210813/250312484.html

ИноСМИ — Все, что достойно перевода

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

ИноСМИ — Все, что достойно перевода

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

ИноСМИ — Все, что достойно перевода

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

ИноСМИ — Все, что достойно перевода

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

ИноСМИ — Все, что достойно перевода

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Мужчина возвращается с работы домой. Он чувствует тяжесть в груди и тяжело дышит от жары. Как только он входит в свой дом, то сразу же бросается на ближайшее кресло и почти теряет сознание. Он страдает от гипертонии, а жаркая погода лишает его последних сил. Его жена мчится к нему со льдом и водой, по пути включая кондиционер на полную мощность. Она ждет пока ее муж придет в себя.

Мы слышим об изменении климата в новостях и по телевидению, но не считаем, что это каким-то образом касается нас. Тем не менее повышение температуры — первый признак климатических изменений, напоминающий нам о своем существовании. Мужчина смотрит телевизор, показывающий пожары, которые вспыхнули в более чем в одной точке мира из-за глобального потепления.

На этот раз мужчина, восстанавливая свои силы под кондиционером, думает не о себе. Он смотрит на своего семилетнего сына, гадая, какой будет жизнь, когда тот сам станет мужчиной и главой семьи. Какая будет погода? Будет ли Земля пригодна для жизни, когда его ребенок окажется на пороге своего четвертого десятилетия?

Ниже мы ответим на вопрос, который волнует многих родителей, бабушек и дедушек: какой будет жизнь в 2050 году? Будет ли где жить будущим поколениям?

Умрут ли бедные от жары?

Представьте человека, выходящего из своего дома в респираторе летом 2050 года. Его цель — очистить воздух, который больше не пригоден для вдыхания из-за изменения климата. Он мчится к своей машине, словно убегая от чего-то. Как только он садится в нее, то сразу же включает кондиционер и снимает респиратор, как если бы он находился на другой планете, а не на Земле, как будто эта маска — его космический шлем.

Из окна своей машины он видит какого-то бедняка, идущего пешком без маски, который внезапно падает на землю. Он сначала думает, что тот потерял сознание, но потом понимает, что этот человек умер от жары. Несмотря на стенания прохожих, он не шокирован. Эта сцена стала частым явлением в последнее время. Когда он был ребенком — в 2021 году — почти 5 миллионов человек умерли из-за глобальных климатических изменений, но сейчас, в 2050 году, все намного хуже.

В 2014 году было опубликовано британское исследование, прогнозирующее значительный рост смертей из-за жаркой погоды. Авторы исследования подчеркнули, что, если изменение климата не будет контролироваться, то рост смертности во всем мире в 2050 году составит более 257%. В заявлении, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения в 2018 году, говорится, что в период с 2030 по 2050 годы изменение климата вызовет порядка 250 тысяч дополнительных смертей в год от недостаточного питания, малярии, диареи и теплового стресса. Особо уязвимы люди, живущие в развивающихся странах.

В отчете, опубликованном ООН в 2021 году, говорится, что непрерывные выбросы парниковых газов в атмосферу, вызывающие глобальное потепление, угрожают будущему наших детей. Этот человек не будет жить той жизнью, которую мы знаем сейчас, если человечество не примет быстрых и решительных мер для борьбы с глобальным потеплением. Также подчеркивается, что последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений с 1850 года, но это только начало.

Профессор Мальтехаузен, один из авторов отчета Мельбурнского университета, подтверждает, что температура на планете может повыситься до 1,5 °C в ближайшие годы, и последствия будут ужасными. По его словам, возникнут «экстремальные» климатические явления. Изменения на Земле приведут к тому, что волны тепла станут чаще и интенсивнее, увеличится количество экстремальных дождей, а также некоторые части мира подвергнутся засухе. Кроме того, к 2050 году Арктика может полностью освободиться ото льда.

«Если мы не будем контролировать климатические изменения, то застрянем в неблагополучном месте к 2050 году», — сказал профессор геономии Джульен Иммель. Это то, что о чем думает наш юный друг, когда видит умирающего от жары человека в 2050 году. Увидят ли люди то время, когда бедняки умирают от жары? В такую погоду, если не укрыться под кондиционером, они становятся легкой добычей смерти.

2050 год: «Опасные последствия для продовольственной безопасности»

Человек, живущий в Египте или любой другой арабской стране, не сможет найти абсолютно безопасное место, куда он сможет сбежать, кроме как улететь с самой планеты Земля. В фильме «Интерстеллар», пшеничные поля, которые британский режиссер Кристофер Нолан посадил специально для фильма, отражали будущее сельскохозяйственных районов, когда жаркая погода помешает выращивать многие из известных нам сейчас культур. Пшеница считается более устойчивой к жаре, поэтому она может стать одним из последних продуктов, который будет обеспечивать людей пищей.

Jyllands-Posten12.08.2021Sasapost17.08.2021Апостроф16.08.2021Hürriyet13.08.2021В отчете, опубликованном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в 2009 году, говорилось, что изменение климата окажет влияние на доступность продовольствия и что наиболее бедные регионы, вероятно, будут страдать от голода. Также подчеркивается, что многие развивающиеся страны, в том числе африканские государства, увеличат свою зависимость от импорта продовольствия, поскольку они не смогут заниматься сельским хозяйством из-за климатических изменений.

В то время как влияние изменения климата на производство продовольствия может быть незначительным, по крайней мере, до 2050 года, распределение продукции серьезно скажется на продовольственной безопасности: в развивающихся странах будет наблюдаться общий спад производительности сельского хозяйства на уровне от 9% до 21% вследствие глобального потепления. В документе также говорится, что изменение климата входит в число наиболее серьезных проблем, с которыми столкнется мировое сельское хозяйство в решении задачи прокормить население планеты, численность которого по прогнозам достигнет более 9 миллиардов человек в 2050 году.

Ваши внуки не смогут есть шоколад

Ожидается, что к 2050 году изменение климата повлияет на сельское и лесное хозяйство через повышение температуры, повышенную концентрацию углекислого газа, изменение количества осадков, разрастание сорняков, распространение паразитов и заболеваний. В краткосрочной перспективе частота стихийных бедствий, таких как засухи, аномальная жара, наводнения и сильные штормы, увеличится.

В среднем цены на продовольствие по прогнозам будут умеренно расти одновременно с умеренным повышением температуры до 2050 года. После 2050 года при дальнейшем повышении температур ожидается снижение сельскохозяйственного производства в развивающихся странах и гораздо более существенный скачок цен.

С другой стороны, некоторые культуры окажутся на грани исчезновения, самая важная из которых — пшеница. Она может выдерживать высокие температуры, но как долго? На долю пшеницы выпадают почти 20% калорий, потребляемых людьми во всем мире. К 2050 году изменение климата может негативно отразиться на 60% мировых посевных площадях под пшеницу.

Также попрощайтесь со многими морепродуктами. Повышение концентрации углекислого газа, подкисление океана и повышение температуры воды поставят под угрозу жизнь морских обитателей. В Средиземном море сардины потеряли около двух третей своей популяции за последнее десятилетие, и ожидается, что к 2050 году многие виды рыб исчезнут.

Кстати говоря, к 2050 году ваши дети и внуки останутся без шоколада. Какао-деревья выдерживают высокие температуры, но они не могут справиться с уменьшением запасов воды. При повышении температуры в Западной Африке более чем на 2 °C, как ожидается к 2050 году, эти деревья могут оказаться под угрозой исчезновения.

Увеличение числа мигрантов. «Ближний Восток станет непригодным для жизни регионом»

Уважаемый арабский читатель, живущий на Ближнем Востоке, если вы думаете об изменении климата и глобальном потеплении как о двух научных терминах, к которым вы не имеете никакого отношения, то подумайте еще раз. Многие специалисты говорят о том, что весь регион Ближнего Востока станет непригодным для проживания ваших детей и внуков. Тот человек, которого мы оставили сидящим в своей машине в начале статьи, движется к одному из иностранных посольств, где многие жители Ближнего Востока найдут убежище в 2050 году.

Жара на Ближнем Востоке и в Северной Африке, как и на всей планете, усиливается из-за глобального потепления. Регион, в котором мы живем, уже является самым жарким местом на планете. Когда в будущем эта жара станет смертельной, многие жители Ближнего Востока начнут переселяться в страны, где температура ниже.

В исследовании, опубликованном в 2016 году, говорится, что даже если международное сообщество добьется замедления темпов глобального потепления, эти меры не помогут спасти регион Ближнего Востока и Северной Африки от повышения температуры до «опасного» уровня, и что жара к 2050 году сделает жизнь в этом районе «почти невозможной».

140 миллионов беженцев и Египет без Александрии

В 2016 году Всемирный банк заявил, что регион Ближнего Востока и Северной Африки относится к числу регионов, наиболее уязвимых к повышению уровня моря. Прогнозируется повышение уровня моря примерно на 0,5 м к 2099 году. Всемирный банк предупреждает, что особой опасности подвергаются низменные прибрежные районы в Тунисе, Катаре, Ливии, ОАЭ, Кувейте и особенно Египете. Первой жертвой станет египетский город Александрия. Это означает, что ваши внуки, дорогой читатель, живущие в Египте, могут не увидеть Александрию, потому что она будет полностью погружена в Средиземное море.

В отчете, опубликованном Всемирным банком в 2018 году, говорится, что повышение уровня моря и засуха сделают многие районы небезопасными и непригодными для проживания, а люди, покидающие свои страны ради более пригодных для жизни районов, могут привести к политическим беспорядкам. В зоне риска три мировых района — страны Африки к югу от Сахары, Южная Азия и Латинская Америка. Ожидается, что количество климатических мигрантов к 2050 году достигнет 140 миллионов человек.

Согласно исследованиям немецких ученых Общества им. Макса Планка, в 2050 году температура в регионе Ближнего Востока и Северной Африки будет на 4 °C выше, чем сейчас, а к концу века максимальные дневные температуры будут превышать 50°C. Количество предельно жарких дней при этом достигнет 200 в год. Таким образом, если мы не возьмем под контроль изменение климата, то уже к 2100 году этот регион станет совершенно непригодным для жизни.

Потери мировой экономики составят 23 триллиона долларов

Мировая экономика находится в реальной опасности из-за изменения климата. В апреле президент США Джо Байден организовал климатический саммит, где главной темой были потери мировой экономики из-за изменения климата.

Ожидается, что экономика богатейших стран мира потеряет 5% своей прибыли. В Южной Америке экономический убыток составит 9%, на Ближнем Востоке и Африке — 17%, а в Юго-Восточной Азии — 25%.

Marianne20.08.2021Medya Gunlugu20.08.2021Sabah09.08.2021Le Monde05.08.2021Возможный экономический ущерб от изменения климата включает прямой экономический ущерб, то есть повреждение собственности, перебои в торговле, вызванные увеличением частоты экстремальных погодных явлений, и другой ущерб, который связан с перераспределением правительством ограниченных ресурсов для корректировки ситуации и борьбы с последствиями. Таким образом, к 2050 году потери мировой экономики могут составить до 23 триллионов долларов.

Хотя неутешительные прогнозы, которые мы получаем от международных статистических организаций, являются предупреждением, в отчете, выпущенном в 2019 году австралийским аналитическим центром, говорится, что ни один отчет не отражает всех рисков, а их довольно много. Сайт «Life Science» назвал прогнозы, содержащиеся в этом документе, «пугающими». Согласно специалистам австралийского аналитического центра, изменение климата в настоящее время представляет собой экзистенциальную угрозу для человечества. К 2050 году человеческая цивилизация в том виде, в каком мы ее знаем, может исчезнуть.

Мы неоднократно слышали о сохранении окружающей среды, изменении климата и глобальном потеплении, но всегда воспринимали их как научные термины, не имеющие никакого значения, но все намного хуже, чем мы думаем. 2050 год, о котором говорится в этой статье, наступит менее чем через 30 лет, а это означает, что вашему ребенку, который сейчас спит на диване или играет в саду будет около тридцати лет. Его страна может стать непригодной для жизни, поэтому сохранение окружающей среды и поиск альтернатив, способных отсрочить глобальное потепление, это буквально вопрос жизни и смерти для ваших детей и внуков.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.





Источник