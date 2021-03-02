Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах

Бывший президент Франции Николя Саркози исключил возможность своего выдвижения на пост главы государства в 2022 году. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на газету Le Figaro.

«Я говорил, что не буду кандидатом на предстоящих президентских выборах, и я подтверждаю это», — сказал политик, чьи слова приводит газета Le Figaro.

Напомним, 1 марта, суд Парижа приговорил бывшего лидера Франции к трем годам тюрьмы, два из которых — условно. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием по «делу о прослушке».

Стоит отметить, что весь срок Саркози будет отбывать дома под надзором полиции. На обжалование приговора у него есть 10 дней.

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