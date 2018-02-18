Саргсян: «Чтобы защитить себя, мы были вынуждены создать пояс безопасности»: EADaily

Армения готова к мирному урегулированию вопроса Нагорного Карабаха, если руководство Азербайджана действительно сядет за стол переговоров и поймёт, что эта проблема может решиться только на основании компромиссов. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопросы участников обсуждения.

«Если президент вашей страны выдвигает территориальные претензии в отношении Еревана, 2800-летие которого мы будем отмечать в октябре месяце, как может решиться проблема Карабаха? Проблема Карабаха может решиться, и вы, хотя я немножко сомневаюсь в этом, можете вернуться в Карабах или прилегающие районы только и только в том случае, если руководство вашей страны отрезвится и откажется от своих нереалистичных ожиданий относительно исхода переговоров. Вы хотите жить свободно, вы хотите жить в Карабахе. Поверьте, что и карабахцы хотят жить свободно и хотят жить на своей исторической земле, на которой имеют идущее из глубины тысячелетий наследие, и они не хотят, чтобы вы уничтожали это наследие», — заявил он, отвечая на вопрос первого секретаря посольства Азербайджана в Германии Сади Джафарова.

Говоря о том, почему несколько районов Азербайджана оказались под контролем сил самообороны Нагорного Карабаха, Саргсян напомнил, что карабахцы всего лишь провели цивилизованным образом референдум, обратились к Верховному Совету Советского Союза, чего требовал действующий закон Советского Союза, чтобы Нагорно-Карабахская автономная область из состава Азербайджана перешла в состав Армении.

«Взамен ваши тогдашние власти попытались оружием задушить это законное требование и желание карабахцев. Кстати, должен сказать, что в то время все европейские структуры проявили очень положительный подход и сказали, да, Нагорный Карабах должен самоопределиться. Но на войне плов не раздают, к сожалению. Я ненавижу войну. Однако так получилось, что мы, чтобы защитить себя были вынуждены создать пояс безопасности», — отметил глава государства.

Он призвал руководство Азербайджана отрезвиться: «Ереван имеет 2800-летнюю историю, армянский народ, как минимум, пять тысяч лет живёт на своей исторической территории, и Азербайджан или другие народы, которые Бог знает, когда начали сами себя идентифицировать, не могут сломать волю армянского народа».





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