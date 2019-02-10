САП возобновила расследование дела против Вилкула — новости политики — УНИАН

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28 декабря НАБУ закрыло дело относительно Вилкула в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
САП взялась за дело Вилкула, которую ранее закрыло НАБУ / фото УНИАН
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий возобновил дело в отношении председателя парламентской фракции «Оппозиционный блок» и кандидата в президенты Александра Вилкула.
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Об этом сообщает «theБабель», ссылаясь на представительницу пресс-службы САП Ольгу Постолюк.
«Расследование дела возобновлено по личному распоряжению председателя САП Холодницкого», — отметила она.
Отмечается, что решение было принято 8 февраля в связи с тем, что детективы НАБУ не проанализировали доходы и расходы Вилкула и не составили план расследования.
28 декабря НАБУ закрыло дело против Вилкула в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
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