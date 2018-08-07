САП усиленно баррикадируется после драк возле здания прокуратуры

В здании Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили защитный турникет

Об этом сообщили сотрудники САП, информирует «ДС» со ссылкой на Украинские новости».

«Идея установления системы безопасности была еще с 2017 года», — сказал один из сотрудников.

Сотрудники САП отмечают, что подобные системы защиты (контроля) действуют во всех правоохранительных структурах мира и установление турникета никак не отразится на доступе в здание.

Установку турникета уже завершают.

Как сообщала «ДС», в июле возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры прошел митинг, на уоторый вышли около 200 человек. Часть из них протестовала против деятельности руководителя ведомства Назара Холодницкого, около сотни человек — высказывались против руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Во время акции произошли столкновения между правоохранителями и митингующими, во время которых Виталия Шабунина и Илью Киву облили зеленкой.

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