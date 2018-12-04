SAP покупает Qualtrics за 8 миллиардов долларов: Что это значит — Computerworld Россия

Что ценного для себя нашел немецкий ИТ-гигант в разработчике деловых SaaS-приложений из американского штата Юта?

Немецкий гигант отрасли корпоративного программного обеспечения SAP приобрел за 8 млрд долл. другого крупного игрока, американскую компанию Qualtrics.

Несколько неожиданная покупка, которая будет полностью оплачена деньгами, состоялась, когда в Qualtrics уже объявили ценовой диапазон первичного размещения акций. Он составлял от 18 до 21 долл. В заявке на IPO говорилось, что объем продаж компании за первую половину 2018 года вырос на 42%, до 184 млн долл. Это намного превышает доходы конкурирующей компании SurveyMonkey, которая в этом году также стала публичной. По итогам последнего раунда финансирования, состоявшегося в 2017 году, Qualtrics оценивалась в 2,5 млрд долл.

Компания Qualtrics была основана Райаном Смитом после того, как он оставил университет, чтобы уделять больше времени своему тяжело больному отцу, преподавателю Университета Бригама Янга. Первоначально она ориентировалась на учебные заведения, помогая им оптимизировать деловые процессы, но по мере своего роста превратилась в платформу управления опытом, предлагавшую гигантам наподобие Adidas и BMW эффективные инструменты для привлечения богатых клиентов, повышения эффективности работы продуктов и сотрудников, а также для получения обратной связи с помощью SaaS-приложений. Платформу, благодаря которой осуществлялось проникновение в суть бизнес-процессов.

По словам Адэйр Фокс-Мартин, приобретение предоставляет клиентам уникальную возможность объединить операционные данные SAP c данными об имеющемся опыте Qualtrics

Президент подразделения SAP Cloud Business Group Роберт Энслин так прокомментировал происходящее в своем блоге: «В отличие от типичных технологий организации обратной связи и проведения оценки Qualtrics XM Platform обеспечивает обобщение обратной связи, полученной с помощью любых методов: прямого опроса и анкетирования клиентов, социальных сетей, веб-сайтов, приложений, электронной почты и т.д. Наступает переломный момент. Благодаря новому союзу мы готовы объединить свыше миллиарда записей о впечатлениях клиентов с операционными данными 77% мировых транзакций, проходящих через системы SAP. Два самых объемных в экономике набора данных – практический опыт клиентов (experience data, X-data), отвечающий на вопрос ‘почему’, и операционные данные (operational data, O-data), поясняющие, ‘что происходит’ – отражают полную картину, побуждающую интеллектуальные предприятия делиться своим превосходным опытом на протяжении всего позитивного цикла».

По словам члена совета директоров SAP Адэйр Фокс-Мартин, приобретение предоставляет клиентам уникальную возможность объединить операционные данные SAP c данными об имеющемся опыте Qualtrics.

Объединение операционных данных систем категорий ERP, CRM и Human Capital Management (HCM) компании SAP с данными накопленного опыта Qualtrics помогает формировать «уникальную операционную и управленческую систему от первого взаимодействия с клиентами до доставки и послепродажного обслуживания».

Это отражает и последние тенденции перехода SAP к платформам SaaS путем приобретения поставщиков специализированных систем: SuccessFactors (управление персоналом), Concur (командировочные и представительские расходы) и Hybris (электронная коммерция), а также перестройки своих собственных приложений и преобразования их в сервисы.

Интересно, что Qualtrics представляет целую когорту компаний из штата Юта, где специализирующаяся на обучении Pluralsight и поставщик аналитических средств Domo уже получили статус публичных, а Insidesales.com готовится к проведению IPO в ближайшее время.

После закрытия сделки Смит продолжит руководить работой Qualtrics в двух штаб-квартирах компании в Прово и Сиэтле в рамках SAP Cloud Business Group.

«Наша миссия состоит в том, чтобы помочь организациям доставлять опыт, превращающий их клиентов в фанатиков, сотрудников в послов, продукты в одержимость, а бренды в религию, – подчеркнул Смит. – Поддержка глобальной команды, объединяющей 95 тыс. сотрудников SAP, поможет нам расти быстрее и воплощать свою миссию в более широких масштабах».

Презентация системы C/4HANA на проходившей в начале нынешнего года конференции Sapphire показала, что немецкому гиганту отрасли программного обеспечения не дают покоя лавры Salesforce в весьма прибыльном сегменте систем управления отношениями с клиентами (customer relationship management, CRM).

Благодаря Qualtrics в SAP получают вторую составляющую успеха – качественные данные о клиентах, которые добавляются к операционным данным, накопленным за долгую историю взаимоотношений с ними.

Теперь задача заключается в том, чтобы объединить два продукта таким образом, чтобы заинтересовать клиентов. При этом Смит по-прежнему будет сохранять контроль над культурой и брендом своей компании.





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