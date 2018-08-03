Санкций нет, но вы держитесь: почему западный финансовый мир опасается Украины

Фото: finpuls.com

Британские банки не хотят открывать счета компаниям, которые были созданы украинцами и ссылаются при этом на санкции — об этом в Facebook на днях написал сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет. Пост с описанием проблемы вызвал волну обсуждений — уже последовала и официальная реакция посольства Украины в Великобритании.

Тем временем под постом собралось немало комментаторов, которые констатируют: у украинцев проблема с открытием счетов банках за рубежом есть. Порой она решается, но часто следует отказ. В чем же причина наших финансовых приключений в других странах?

Санкции — не санкции

Вот часть поста Дмитрия Дубилета, которая стала поводом для масштабного обсуждения проблемы:

«Понимаете, — пишет нам очередной британский банкир, — Украина — это страна под санкциями. А политика нашего банка не предполагает работу с санкционными странами». Эммм…. Что, простите? Объясняю ему, что он, наверное, перепутал Украину с Россией. Очевидно ведь, что санкции против России».

Если перейти по ссылке на британское казначество в профильный раздел о санкциях, то там действительно можно увидеть Украину.

Но в самом описании речь идет о том, что введены они не против страны, а против лиц, которые нарушают территориальную целостность. То есть санкции не против Украины, а из-за Украины.

Эту ситуацию взялось разбирать посольство Украины в Великобритании, а предварительно там официально заявили, что видимо банки, которые делают выводы на основании общего названия раздела, недостаточно осведомлены в вопросе применения санкций. Там также сказали, что раньше подобных жалоб не было.

Похоже, что данный конкретный случай, когда британский банк отказал украинской компании, ссылаясь на санкции, решится. Но как в таком случае понимать многочисленные утверждения о том, что с открытием счетов у наших граждан и компаний действительно проблема? На самом деле «зрада» не та и крылась не там. Вопросы к Украине действительно есть и со временем их может быть еще больше, вот только к суверенитету страны и ее целостности.

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Страна с рисками

Украина должна ратифицировать одобренные ОЭСР стандарты BESP, иначе может попасть в черный список FATF. Такое количество аббревиатур требует объяснений.

ОЭСР — международная Организация экономического сотрудничества и развития, созданная в 1961 году, в которую входят развитые страны. Часть деятельности ОЭСР посвящена противодействию коррупции, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Проект организации с аббревиатурой BESP как раз является инструментом борьбы с размыванием базы налогообложения. У BESP есть план действий по налогообложению и принять их — минимум, который нужен для цивилизованного рыночного сотрудничества. Одну из конвенций и.о. министра финансов Оксана Маркарова подписала, а нужно, чтобы ее еще ратифицировала Верховная Рада.

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«Такого, что Украина находится под санкциями, а Россия — нет, однозначно не наблюдается. Но есть общая тенденция ухудшения отношения к украинским предприятиям, банкам в западном финансовом мире. Сейчас весь мир делится на три зоны: «белую», «черную» и «серую». Страны в «белой» зоне следуют стандартам BESP. Есть целый ряд шагов по их адаптации и несколько конвенций, которые страна должна принять, чтобы следовать этим стандартам. Одну из них — MLI — и.о. министра финансов недавно подписала, объясняет финансовый эксперт Алексей Кущ. — Она касается работы договорами для избежания двойного налогообложения. У Украины есть целый ряд договоров с разными странами, в том числе, с Кипром».

Подразумевалось, что если иностранным компаниям невыгодно работать в Украине из-за налоговой нагрузки, по договору партнер платит налоги на родине по низкой ставке, а в Украине не платит ничего. То, что должно было привлечь иностранных инвесторов, сделало крупнейшим инвестором Кипр: наши компании открыли там представительства и платят не в Украине, а в другой стране. Алексей Кущ объясняет, что недавно подписанная конвенция оставляет послабления до хозяйственной деятельности, но если это фикция, то платить налоги придется по полной.

Эксперт говорит и о других важных конвенциях, в частночти, об обмене налоговой информацией о конечных бенефициарах компаний, о финансовых отчетах. То есть о том, что может прижать активное использование офшоров и трансферное ценообразование.

«Украина не является страной, которая придерживается этих правил. Например, Россия их подписала и продвинулась дальше в имплементации BESP, хотя не движется в Европу и не декларирует европейские ценности. Возвращаясь к странам и зонам, есть «черная», где находится Украина и «серая», в которую входят страны, которые начали имплементацию. Украина только-только начинает что-то имплементировать».

Без имплементации, можем опять попасть в черный список FATF — международной организации, которая, в частности, определяет стандарты противодействия отмыванию денег. В списке неблагонадежных стран Украина побывала дважды — с 2002 по 2004 гг. и в 2010 году. Присутствие в блэклисте подразумевает усиленный мониторинг со стороны FATF и высокий уровень недоверия со стороны банков.

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«По данным нашего финмониторинга, в Украине за первое полугодие 2018 г. зафиксировано подозрительных операций, которые связаны или могут быть связаны с отмыванием, на 290 млрд грн, — говорит Алексей Кущ. — Если умножим на два, чтобы понять объемы по году, получим 600 млрд или почти 20% ВВП. Цифры катастрофические, а самое страшное, что по этим операциям нет ни одного завершенного дела. Украина недостаточно борется с отмыванием, коррупцией, размыванием налогооблагаемой базы, не обменивается налоговой информацией, не предоставляет данные о конечных бенефициарах. А европейский банковский работник не размышляет о симпатиях к стране и о том, что мы щит на пути орд — он стандартизированно, сухо и бюрократически подходит к оценке. Если страна по всем параметрам попадает в группу проблемных, это приводит к тому, что платежи идут медленно, корсчета украинских банков постоянно проверяют, украинским предпринимателям тяжело открыть счета за рубежом«.

В марте в Нацбанке били тревогу по поводу возможного включения Украины в черный список FATF, а в апреле там сказали, что проверку мы все же проходим. Кроме того, можно сказать, мол, мы дважды побывали в блэклисте и выкарабкались. Но раньше экономика Украины была заточена под СНГ, а сейчас ориентирована на Запад, и мы находимся в зависимости от зарубежных кредиторов. Для них игнор современных стандартов налогообложения уже повод для тревоги, что мы и наблюдаем.

Хотя пока что пропетлять удалось, международные стандарты меняются, становятся жестче, а Украина неохотно их внедряет. Если в следующий раз избежать опасности не получится, включение в блэклист FATF станет для Украины финансовой «черной меткой». С ней экономику поднимать не выйдет.

Анна Гончаренко







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