Санкции за агрессию в Черном море: Россия пригрозила жестким ответом — Обозреватель

Россия примет зеркальные меры в ответ на санкции Литвы в связи с агрессией против Украины в Керченском проливе (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Москва применит обычную тактику для таких случаев, передает «РИА Новости».

«Мы уже не раз подчеркивали, что любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. И в данном случае с нашей стороны последует «зеркальный» ответ», — сообщила Захарова в ходе брифинга.

Мария Захарова

EADaily

Видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европарламенте инициируют наложение санкций на Россию за блокирование судоходства в Азовском море и Керченском проливе, призывая страны — члены ЕС закрыть порты для российских кораблей

7 декабря Литва ввела национальные санкции против лиц, причастных к акту российской агрессии в Керченском проливе против украинских военных моряков.

Напомним, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Позже министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские корабли смогут вернуться в Керченский пролив.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

Читайте все «Новости России» на OBOZREVATEL.





Источник