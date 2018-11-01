Санкции России против Украины: Кремль запутался в украинских Карасях

В список украинцев, которые попали под санкции России, внесли известного киевского галериста и коллекционера Евгения Карася

На фото: Евгений Валерьевич Карась и Евгений Васильевич Карась (слева направо)

Об этом сообщил его полный тезка — лидер движения «С14», передает «ДС».

«Сегодня Россия наложила именные санкции на украинских деятелей. В списке Ильенко, Кохановский, Аваков и …. Евгений Карась. Но не Васильевич, а Валерьевич. Художник и владелец художественной галереи, а не лидер С14… «Ядерное православное государство» не может разобраться, на кого накладывает федеральные санкции», — написал Евгений Карась на своей странице в Facebook.

«Надеюсь никогда не опустимся до того уровня, чтобы нас смущали санкции со дна», — добавил он.

Фигурант списка также прокомментировал российские санкции, введенные против него по ошибки. «Можете меня поздравить! Попал в санкционный список врагов России в очень яркой компании под № 119 из 322 самых опасных граждан. Вот, что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, я действительно настолько опасен или нас в очередной раз перепутали», — написал Евгений Карась на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что, несмотря на полное сходство имени и фамилии, является антиподом лидера «С14».

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Напомним, 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа главы российского государства «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ».

Документом вводятся специальные экономические меры (санкции) в отношении 322 физических лиц и 68 юридических лиц Украины. Речь идет о замораживании счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также о запрете на вывод капитала за пределы РФ.

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