Самый быстрорастущий фондовый рынок оказался в Монголии. Индекс местной биржи вырос на 130% | BanksToday

Этому помог не только эффект низкой базы, но и ажиотаж инвесторов на фоне мер по поддержке экономики и избыток наличности у них.

Агентство Bloomberg обнаружило, что самым высокодоходным фондовым рынком среди стран мира неожиданно оказался фондовый рынок Монголии – большой и холодной страны с населением в 3,3 миллиона человек.

Аналитики учли динамику индекса MSE Top 20 – он объединяет акции 20 крупнейших компаний страны, которые котируются на Монгольской фондовой бирже в Улан-Баторе (это единственная биржа в стране), и вырос за 2021 год на 130%. Как оказалось, крупнейшие компании показали в 2021 году очень высокие темпы роста, например:

компания Apu Company, которая производит напитки (алкогольные, молочные и другие) прибавила 130% к стоимости акций – это показывает, что инвесторы уверены в росте потребления со стороны среднего класса. Общая капитализация компания превысила полмиллиарда долларов;

которая производит напитки (алкогольные, молочные и другие) прибавила 130% к стоимости акций – это показывает, что инвесторы уверены в росте потребления со стороны среднего класса. Общая капитализация компания превысила полмиллиарда долларов; компания Ulsiin Ikh Delguur управляет 100-летним торговым центром советской эпохи в Улан-Баторе, и ее акции выросли на 266% (а в отдельные моменты рост достигал 613%);

управляет 100-летним торговым центром советской эпохи в Улан-Баторе, и ее акции выросли на 266% (а в отдельные моменты рост достигал 613%); компания Telecom Mongolia увеличила стоимость своих акций с января на 66%.

При этом такая ситуация складывается уже не в первый раз – до этого в 2007 году биржевой индекс Монгольской биржи вырос на 400%, а в 2010-м – еще на 138%. Правда, потом было пять лет, когда индикатор снижался.

Рост фондового рынка может иметь не вполне экономические причины, предупреждают аналитики и сравнивают его со взлетом акций компаний-мемов и криптовалют. Так, хоть экономика страны и выросла на 6,3% в первом полугодии, «ралли» на рынке могло быть вызвано другими причинами. Так, благодаря мерам поддержки экономики от правительства, на руках у населения скопился избыток наличных денег, и инвесторы из числа населения предпочли вложить их в экономику.

К тому же, сама экономика страны выглядит тоже интересно, в основном благодаря экспорту угля и меди (преимущественно в Китай). Аналитики предупреждают, что рост акций может оказаться кратковременным – мировая экономика нестабильна, а экономика Монголии все еще слишком маленькая. Правда, есть шансы на то, что после коррекции биржевых курсов себя проявят и другие местные компании.

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