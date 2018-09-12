Самый большой контракт за всю историю: Порошенко привел инвесторов, которые возродят сельское хозяйство Украины

​В Украине 12 сентября аравийская компания SALIC выкупила акции украинской компании Mriya Farming PLC. Это исторический контракт.

О важном контракте для сельского хозяйства Украины рассказал в Facebook президент Петр Порошенко, передает «Диалог.UA».

В среду, 12 сентября, в Украине был подписан крупнейший за всю истории страны сельскохозяйственный контракт. Saudi Agricultural and Livestock Investment Company из Саудовской Аравии приобрела акции украинского гиганта Mriya Farming PLC. Порошенко, комментируя новость, отметил, что SALIC — это один из самых больших инвестор мира в сельскохозяйственной сфере. Его приход в Украину — важнейший шаг, который преобразит страну.

«Украина сегодня готова принимать таких инвесторов, создала для этого все необходимые условия», — подчеркнул украинский лидер, добавив, что это «знаковая инвестиция».

«Это самый крупный контракт, самая большая закупка в сельскохозяйственном секторе за всю историю Украины», — подчеркнул Порошенко, уточнив, что это также первая инвестиция суверенного фонда какой-либо страны мира в украинские активы.

«Вера инвесторов в Украину возрождается», — отметил украинский лидер. Он добавил, что этому не смогла помешать даже гибридная агрессия России.

Порошенко заверил, что контракт очень сильно скажется на Украине, в частности, на ее инвестиционной привлекательности. Вслед за SALIC в страну начнут вкладывать средства другие. Это, в свою очередь, выведет сельское хозяйство Украины на качественно новый уровень. Способствовать этому будет и возрождение агропромышленного украинского комплекса «Мрия». Восстановить его пообещал директор SALIC Халед Аль-Абуди.

«Это не последняя наша инвестиция в Украину», — заверил инвестор, добавив, что фонд присматривается и к другим перспективным сферам украинской экономики.

Напомним, ранее «Диалог.UA» сообщал, что «Укроборонпром» привлек 150 миллионов долларов американских инвестиций и получил крупный заказ на производство самолетов.





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