самые стойкие банки, на что Украина потратит деньги МВФ, и будет ли доллар по 30 — Минфин

По итогам I квартала 2020 года банки государственного сектора получили прибыль в размере 11,1 млрд грн (на 37% больше, чем за соответствующий период прошлого года (8,1 млрд грн), из него 94%, или 10,4 млрд грн — прибыль Приватбанка.

Курортная недвижимость представляет интерес для тех, кто хочет совместить инвестирование личных средств с получением дохода от его сдачи в аренду. Куда выгодно инвестировать, какова стоимость недвижимости и получена сумма арендной платы и какую доходность можно получить?

На что Украина потратит деньги МВФ и будет ли доллар по 30 (видео)

Эксперт Алексей Козырев рассказал, что должна сделать Украина для получения следующих траншей и на что потратят эти деньги.

Как инвестировать в акции иностранных компаний. Инструкция

Несмотря на кризис и панику из-за пандемии, мировые фондовые рынки чувствуют себя совсем неплохо. Поэтому инвестиции в акции иностранных компаний не теряют актуальности.

Работникам искать работу за границей бесплатно

Депутаты решили запретить агентствам по трудоустройству брать деньги с соискателей за поиск работы. Одни эксперты говорят, что таким образом удастся выгнать с рынка мошенников, которые хотят нагреться на наших согражданах. Другие уверяют, что новые правила только поспособствуют переделу рынка.

Как импортер дронов встретил эпидемию в Китае и спас бизнес в карантин

1 июня «Минфин» запустил проект «Медиаподдержка малого и среднего бизнеса» и уже опубликовал историю первого участника – компании FLY Technology, официального импортера компании DJI в Украине.

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