Самые слабые экономики года – Вести Экономика, 04.01.2020



Москва, 04 января — «Вести.Экономика». В 2019 г. вся мировая экономика демонстрировала замедление темпов роста и отсутствие новых идей, однако некоторые страны по определенным причинам почувствовали спад на себе сильнее других.

Если говорить о наиболее крупных экономиках, то, безусловно, стоит выделить Великобританию. Неопределенность, связанная с Brexit, буквально парализовала активность потребителей и бизнеса. В результате британская экономика показала самый слабый рост со времен Второй мировой войны, если не брать в расчет периоды рецессии.



Инвестиции снижались, ставки по облигациям начали расти после 10 лет снижения, настроения бизнеса были крайне пессимистичны.

Прогнозируется, что экономический рост в целом в 2019 г. составит всего 1%. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от переговоров Бориса Джонсона с Брюсселем, заключения новых торговых договоров и действий Банка Англии, где в марте сменится председатель.

Эксперты пока расходятся во мнении, часть высказывает позитивные прогнозы, другие не ждут улучшения в обозримом будущем.

Лидеры мировой экономики последних лет — страны Азии — в 2019 г. хотя и покажут все еще существенный рост, однако он станет для них минимальным с момента финансового кризиса 2008 г., прогнозирует МВФ.

Рост ВВП азиатских экономик составит 5%. Замедление произойдет на фоне торговой войны США и КНР, общего замедления мировой экономики и, конечно, замедления экономики Поднебесной.

Экономический рост в самом Китае, к слову, оказался минимальным за 27 лет, то есть почти за три десятилетия.



Кроме того, негатива добавили события в Гонконге, где в III квартале ВВП рухнул почти на 3% в годовом выражении.

Ну а абсолютным аутсайдером по-прежнему выступает Венесуэла. Сложно оценивать точные цифры, но, по прогнозу МВФ, падение ВВП в 2019 г. составило около 35%.

За время правления Мадуро экономика сократилась вдвое, а доходы от продажи нефти рухнули с $85,6 млрд до $29,9 млрд.

Существенное падение ВВП также зафиксировано в таких странах, как Никарагуа и Зимбабве, но они вряд ли заслуживают столь пристального внимания.

Важные события в этом году происходили в Аргентине. Произошла смена власти, причем неожиданно, и, как все помнят, после праймериз местная валюта песо и фондовый рынок рухнули на десятки процентов.



Однако по итогам года ситуация в экономике не выглядит так плачевно, как можно было ожидать, хотя и позитива практически нет. Спад в III квартале составил 1,7% в годовом выражении, он последовал за кратковременным подъемом экономики, которая продемонстрировала рост на 0,6% во II квартале впервые с начала 2018 г.

С начала 2019 г. третья по величине экономика Латинской Америки сократилась на 2,5%. Итоговых данных за год пока нет.

10 декабря в должность президента вступил левоцентрист Альберто Фернандес. Он объявил, что отзовет из парламента проект бюджета на 2020 г., который подготовило правительство его предшественника — Маурисио Макри.

По словам Фернандеса, этот документ не отражал «ни реальных макроэкономических показателей, ни реального положения в социальной сфере, ни долговых обязательств, которые были взяты предыдущим правительством».

Напомним также, что правительство Аргентины допустило дефолт по долларовым казначейским векселям, выплаты кредиторам отложены до конца августа 2020 г.

Источник