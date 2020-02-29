Самые популярные и посещаемые площадки онлайн-торговли Китая

Электронная коммерция — это огромная индустрия в Китае. Этот сектор в настоящее время приносит поднебесной доход порядка 2 триллионов юаней (315 миллиардов долларов США) в год. И власти Китая планируют увеличивать этот показатель.

На китайском рынке существуют тысячи сайтов электронной коммерции, где практически всё можно покупать онлайн. В данной статьи представлен обзор наиболее популярных в Украине магазинов с китайскими товарами. У подобных сайтов очень похожий интерфейс. Кроме того, украинцам будет полезно знать, что продажа на них осуществляется не только в валюте, но и в гривнах. Мы включили в список 3 торговые площадки, на которые стоит обратить особое внимание.

Joom (Джум)

Joom — это международный онлайн-магазин, на котором продаются дешевые товары в основном от китайских производителей. Штаб-квартира компании находится в Риге (Латвия). Сайт ориентирован на Европу. 50 процентов валовой стоимости товаров Joom приходится на этот континент, в то время как 45 процентов приходится на долю РФ.

Joom был запущен И. Широковым в 2016 году.

Активен в: Германии, Франции, Италии, Польше, Португалии, Румынии, России, Испании, Великобритании, Турции.

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Категории: Красота и здоровье, Электроника, Мужская и Женская одежда, Обувь, Детские товары, Сумки, Всё для животных, Сад и огород, Офис и школа, Игрушки, прочее.

Годовая выручка компании составляет примерно 1,7-2 млн евро.

Официальный сайт Joom, скрин

Украина может пользоваться версией на родном языке.

Официальный сайт Джум, скрин

10 миллионов продуктов для 100 миллионов пользователей

Согласно информации на странице компании в LinkedIn, Joom удалось охватить 100 миллионов пользователей по всему миру в течение двух лет после запуска. Сейчас инет-магазинчик предлагает около 10 миллионов товаров — найти можно как обычный купальник, так и планшет новейшей модели. Поставщиком большинства товаров выступает Китай.

Joom стремится наполнять свой сайт также товарами от европейских производителей. В 2019 году начался набор французских бизнесменов.

Alibaba (укр. Алібаба, рус. Алибаба)

Alibaba — это оптовый каталог, где вы можете найти производителей для вашей продукции, а также уже готовую продукцию. В некоторых кругах Alibaba считается крупнейшим сайтом электронной коммерции в мире, конкурирующим с Amazon.

Официальный сайт Alibaba, скрин

На русском языке сайт также доступен. Украинская же версия отсутствует.

Официальный сайт Алибаба, скрин

Alibaba против Aliexpress

Выбор между Alibaba и Aliexpress зависит от того, что вы ищете. На Alibaba вы, главным образом, имеете дело с производителями, продающими товары в больших количествах. А на Aliexpress можно найти фирменные товары и купить их в ограниченном количестве по более высокой цене. Владельцы бизнеса любят использовать Aliexpress для тестирования продуктов, прежде чем размещать большие заказы на Alibaba.

На Alibaba вы также можете купить один товар, если будете вести переговоры с поставщиком, и он согласится продать вам одну единицу. Однако настоящим преимуществом сайта является возможность работать напрямую с производителем. Вы можете получить большие скидки и создавать свои собственные продукты с нуля, используя личные дизайнерские решения.

Преимущества покупки на Alibaba

Через Alibaba бизнесменам доступен огромный выбор продуктов, что даёт возможность найти нужный товар и даже исследовать широкий диапазон ниш.

На Alibaba самые низкие оптовые цены в мире, что позволяет предпринимателям получать более высокую прибыль от проданной продукции. Товар можно приобретать по оптовым ценам, а затем продавать на таких платформах, как Amazon, eBay, Shopify или даже Instagram.

Продукты на платформе не брендовые, поэтому предприниматели могут создавать свои собственные бренды и логотипы. Затем логотипы размещают на товары, получаемые от Alibaba.

На сайте можно находить и напрямую работать с производителями. Поэтому у бизнесменов есть шанс принять участие в разработке, сборке и доставке их продукта. Можно контролировать качество продукции, прежде чем она будет отправлено клиенту. Это помогает снизить ставки за возврат.

Предприниматели получают больше контроля над упаковкой и доставкой продукта, что позволяет улучшить качество обслуживания клиентов.

Как работает Alibaba?

Данная торговая площадка лучше всего подходит для опытных предпринимателей, имеющих целевую аудиторию.

Во-первых, предприниматель должен определить свою нишу. Выбрав нишу, можно найти категорию продукта для просмотра.

Alibaba предлагает широкий выбор категорий товаров от одежды, обуви, текстиля и аксессуаров до электроники, машин, промышленных деталей и инструментов.

Официальный сайт Alibaba, скрин

Как только вы найдёте продукт, который хотите купить, вам нужно обратиться к нескольким поставщикам. В разговорах с поставщиками вы можете:

Оцените их отзывчивость.

Договориться о ценах.

Построить прочные деловые отношения.

После согласования цены можно оформлять заказ. Вскоре после этого вы сможете начать практиковать продажи онлайн.

После нахождения поставщика на данном сайте, важно понимать, что вы работаете со сторонней фабрикой, не связанной с Alibaba. Данный китайский магазин ничего не продаёт, вместо этого он связывает вас с производителями, которые на самом деле занимаются продажей. Эта платформа не является розничным веб-сайтом, она представляет собой лишь онлайн-каталог.

Aliexpress (укр. Алиекспресс, рус. Алиэкспресс)

Китайская платформа Aliexpress — это популярный веб-магазин розничной торговли, принадлежащий Alibaba Group. Сервис был запущен в 2010 году. Штаб-квартира компании находится в Китае. Данная платформа электронной коммерции в первую очередь направлена ​на то, чтобы помогать малым предприятиям в Китае продавать товары напрямую международным клиентам. Продавцами на AliExpress могут быть как компании, так и частные лица.

Интересно, что граждане материкового Китая не могут покупать товары на Aliexpress, хотя большинство розничных продавцов сами являются китайцами.

AliExpress начал свою деятельность в качестве площадки, где продавалась дешевая продукция. С тех пор сайт расширился до услуг «бизнес-потребитель», «потребитель-потребитель», платёжные услуги и другое. В настоящее время AliExpress доступен на следующих языках: английский, испанский, голландский, французский, итальянский, немецкий, польский, португальский и русский.

Официальный сайт Алиэкспресс, скрин

Официальный сайт Aliexpress, скрин

Aliexpress также помогает продавцам находить оптовые товары, такие как, например, чехол для мобильного телефона, электронику и другие товары, которые продаются по недорогой цене.

Важно отметить, что с 2017 года бесплатная доставка в Украину товаров с Aliexpress отменена.

Почему товары Aliexpress такие дешёвые?

Большинство пользователей интернет-магазинов полагают, что у Aliexpress самый дешевый ассортимент. Этому есть несколько объяснений.

Во-первых, сайт пытается привлечь как можно больше покупателей. Когда вы впервые приобретаете что-либо на этой площадке, вы получите доступ к кодам купонов (специальный номер) для новых покупателей.

Во-вторых, Aliexpress действительно предоставляет дешёвый ассортимент. Однако это не означает, что он некачественный. Тот или иной товар на этом сайте стоит дешевле, поскольку вы покупаете его напрямую у производителя. Таким образом полностью исключается розничный посредник.

Итак, мы описали для вас лучшие китайские онлайн-магазины, высокий рейтинг которых не раз подтверждался. А многочисленные положительные отзывы говорят сами за себя.

Сегодня Алиэкспресс, Алибаба и Джум настолько популярны, что не перестают появляться аналоги этих сайтов. А в интернете всё чаще выходят статьи с названиями: «Лучшие сайты, похожие на Алиэкспресс и Алибаба», «Сайты аналоги типа Алиэкспресс с бесплатной доставкой», «Рейтинг интернет-магазинов наподобие AliExpress и Alibaba», «Лучший аналог Joom» и прочее.

Какой из перечисленных сайтов выбрать для покупок или продаж, решать уже вам!

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