Самые основные партнеры в экспорте товаров из Украины

Основным торговым партнером в экспорте товаров из Украины остается Европейский союз. Российская Федерация, Турция и Индия также помогают экономике Украины. Экспорт товаров из Украины в январе-феврале 2018 увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 17,9% (или на $ 1,1млрд) и составил $7,4 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины. В 2017 году Украина экспортировала в европейские страны товаров и услуг более чем на 20 млрд долларов.

Среди основных торговых партнеров Украины в экспорте товаров в январе-феврале 2018 следующие страны: ЕС — 45,1% от общего объема экспорта, Российская Федерация — 7,3%, Турция — 6,6%, Индия — 5,2%, Египет — 4,5%, Беларусь — 2,8%, Китай — 2.3%, США — 1.9%, Ирак — 1.7%, Израиль — 1.6%, Молдова — 1.4%, Иран — 1.4%, Сингапур — 1.1%, Эмираты — 0.9%, Ливан — 0.9%. Евросоюз как объединение уже можно смело считать основным торговым партнером Украины. В Министерстве экономического развития и торговли Украины ранее заявили, что падение украинского экспорта на Кавказ и страны Средней Азии, в том числе и Казахстан, связано с транзитными ограничениями, введенными Россией в начале 2016 года.

Традиционно основными группами товаров украинского экспорта по итогам стали продукция АПК и пищевой промышленности — 37,6%, металлургического комплекса — 26,8%, машиностроения — 11,4%, минеральные продукты — 9%, химическая промышленность — 5,1%, древесная и бумажная масса 4,2%, различные промышленные товары — 3,2%, продукция легкой промышленности — 2,7%.

Объем экспорта украинских предприятий в страны Евросоюза увеличился прежде всего за счета роста объема продукции предприятий электротехнической и машиностроительной отраслей. На втором месте по стоимости экспорта из Украины — черные металлы, правда при этом всего лишь небольшая часть в экспорте приходятся на металлоизделия, то есть Украина продолжает поставлять главным образом полуфабрикаты, которые стоят куда дешевле, чем готовая продукция.

Последние годы Украина активно пытается переориентировать рынки сбыта своей продуктов вместо России — в страны ЕС, а также в другие страны, в том числе и на других континентах. В Минэкономразвития считают, что наиболее перспективными для Украины являются рынки Азии и Америки. Об этом заявил первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

И все же экономика оказывается выше войны: например, в 2017 году Украина торгует с Россией активнее, чем в 2016. Для некоторых компаний логика бизнеса все-таки оказалась важнее патриотизма: торговлю с Россией активизировал как крупный бизнес, так и мелкие предприниматели. Во многих источниках Евросоюз указывают не в разбивке по странам, а как единого партнера. Но, если смотреть статистику в разбивке по странам, то крупнейший покупатель украинских товаров и услуг — именно Россия.

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