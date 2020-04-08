Самые богатые владельцы спортивных команд. ТОП-20 — él Supo | Спортивный бизнес — Блоги

Всего 60 миллиардеров-владельцев контролируют клубы в главных спортивных лигах по всему миру. Они владеют в общей сложности 80-ю командами.

За последние 12 месяцев их совокупное состояние снизилось на 15 млрд долларов, или всего на 4%. Тем не менее, оно составляет около 86 млрд долларов.

Десятки других миллиардеров владеют миноритарными (неконтролирующими) долями в командах или контролируют клубы в низших лигах и в совокупности владеют капиталом 379 млрд долларов.

В этой статье представлен список из 20-ти самых богатых владельцев спортивных команд в мире (по версии Forbes).

1. Стив Балмер (Steve Ballmer) – «Лос-Анджелес Клипперс» (Los Angeles Clippers)

Источник богатства: Microsoft

Состояние: 52,7 млрд долларов (изменение за год: +28 %)

Стив занимает 11-е место среди самых богатых людей планеты по версии Forbes.

Вчера вечером Стив должен был сидеть на своем обычном месте у паркета и смотреть, как «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Чикаго Буллз» в Стейплз-центре. Немногие поклонники, а тем более владельцы команд, могут сравниться с энтузиазмом бывшего генерального директора Microsoft.

Балмер превратил «Клипперс» из аутсайдера в образцовую франшизу НБА. В 2014-м он заплатил за команду рекордные на тот момент 2 млрд долларов. С большим бюджетом клуб обрел новую жизнь: начались громкие подписания игроков, каждый год команда стала претендовать на победу, а сам клуб стал зарабатывать рекордные для франшизы суммы.

Спортивные арены и стадионы не работают практически по всему земному шару из-за пандемии. Возможно, пройдут месяцы, прежде чем «Клипперс» выиграет следующий матч. Но вне корта Балмер продолжает накапливать «победы».

Многие мировые фондовые индексы упали по меньшей мере на 20 % за последние 12 месяцев, но акции Microsoft выросли на 30 %, даже учитывая понижение акций на 18 % за последние два месяца. Прибыль Microsoft добавила к состоянию Балмера 11,5 млрд долларов и вывела его на первое место в этом списке.

2. Мукеш Амбани (Mukesh Ambani) – «Мумбай Индианс» (Mumbai Indians)

Источник богатства: нефтегазовая отрасль (Reliance Industries)

Состояние: 36,8 млрд долларов (изменение за год: -26 %)

«Мумбай Индианс» – самая успешная команда в IPL (Индийская премьер-лига по крикету).

Reliance Industries основали эту команду в 2008-м. С момента своего основания команда играет домашние матчи в Мумбаи на стадионе Wankhede, вместимость которого 33 108 человек.

В 2017-м «Индианс» стали первой франшизой в IPL, которая пересекла отметку стоимости в 100 млн долларов. Стоимость «Мумбай Индианс» в 2019-м оценивалась примерно в 115 млн долларов.

Состояние Амбани резко уменьшилось на 13 млрд долларов (до 36,8 млрд), поскольку акции его нефтегазового гиганта Reliance Industries упали из-за проблем с энергетическим спросом.

3. Франсуа Пино (François Pinault) и его семья – ФК «Ренн» (Stade Rennais Football Club)

Источник богатства: предметы роскоши (Saint Laurent, Alexander McQueen, Gucci)

Состояние: 27 млрд долларов (изменение за год: -9 %)

В 1998-м году Франсуа купил клуб французской футбольной лиги и обеспечил ему надёжное финансовое положение.

Сейчас «Ренн» – это крепкий середняк французской лиги. В 2019-м выиграли Кубок Франции и регулярно появляются в еврокубках.

В остановившемся сезоне Лиги 1 ФК «Ренн» идет на 3 месте.

4. Дитрих Матешиц (Dietrich Mateschitz) – спортивные клубы компании Red Bull GmbH

Источник богатства: Red Bull

Состояние: 16,5 млрд долларов (изменение за год: -13 %)

Компания Дитриха владеет следующими спортивными командами:

«Ред Булл» (Red Bull Racing), команда «Формулы-1». Ранее команда называлась «Ягуар» (Jaguar Racing). Выкуплена компанией Red Bull в 2005-м и переименована.

«Альфа Таури» (Scuderia AlphaTauri), команда «Формулы-1». Ранее команда называлась «Минарди» (Minardi). Выкуплена компанией Red Bull в 2005-м и до 2020-го называлась «Торо Россо».

«Нью-Йорк Ред Буллз» (New York Red Bulls), футбольная команда МЛС (США). Ранее команда называлась «МетроСтарз». Выкуплена в 2005-м у Филиппа Аншутца (прим.: Аншутц – 8-й в данном списке).

«Ред Булл Зальцбург» (FC Red Bull Salzburg), футбольная команда (Австрия). Ранее команда называлась «СВ Аустрия». Выкуплена компанией Red Bull в 2005-м и переименована.

«РБ Лейпциг» (RB Leipzig), футбольная команда (Германия). В 2009-м компания Red Bull приобрела футбольную лицензию немецкого клуба пятого дивизиона SSV Markranstädt, расположенного недалеко от Лейпцига, переименовав команду в «РБ Лейпциг» в сезоне 2009/10. Компания заявила, что ее целью было достичь Бундеслиги в течение десяти лет. Эта цель была достигнута за семь сезонов. Выступают в Бундеслиге с сезона 2016/17 и регулярно появляются в еврокубках.

Футбольные команды в Бразилии. В начале 2019-го компания Red Bull объявила об объединении своей бразильской команды «Ред Булл Бразил» с «Брагантино». С 2020-го объединённый клуб получил название «Ред Булл Брагантино».

«Ред Булл Мюнхен» (EHC Red Bull München), хоккейная команда (Германия). Компания Red Bull приобрела клуб «Мюнхен» в 2012-м и переименовала его. Трехкратный чемпион Германии (2016, 2017, 2018).

«Ред Булл» Зальцбург (EC Red Bull Salzburg), хоккейная команда (Австрия). До 2000-го носила название ХК «Зальцбург», после покупки компанией Red Bull – переименована. Одна из сильнейших команд Австрии.

Компания Red Bull в совокупности продала 75 миллиардов банок энергетического напитка, начиная с 1987-го. Сейчас производитель энергетических напитков превратился в один из самых успешных брендов в спортивном бизнесе.

5. Хассо Платтнер (Hasso Plattner) и его семья – «Сан-Хосе Шаркс» (San Jose Sharks)

Источник богатства: программное обеспечение (SAP SE)

Состояние: 12,4 млрд долларов (изменение за год: -8 %)

Хассо впервые инвестировал в «Сан-Хосе Шаркс» в 2002-м. Мажоритарным владельцем стал в 2010-м, а полностью выкупил доли других инвесторов в 2013-м. В настоящее время «Шаркс» – это рентабельный бизнес, а стоимость команды – 540 млн долларов.

При Платтнере «Акулы» всегда борются за попадание в плей-офф и являются претендентами на победу в НХЛ.

6. Дэвид Теппер (David Tepper) – «Каролина Пэнтерс» (Carolina Panthers) и новый футбольный клуб МЛС в Шарлотте

Источник богатства: хедж-фонды

Состояние: 12 млрд долларов (изменение за год: +3 %)

В 2009-м Теппер приобрел 5% акций клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Питтсбург Стилерс».

В мае 2018-го Теппер выкупил другой клуб НФЛ «Каролина Пантерс» (город Шарлотт, штат Северная Каролина) у основателя этого клуба Джерри Ричардсона и был вынужден продать свои акции «Стилерс».

После покупки клуба НФЛ Дэвид заявил о своём намерении создать футбольный клуб в лиге МЛС (Major League Soccer) в Шарлотте.

Теппер обсудил с властями города возможность строительства стадиона для «Пэнтерс» и нового футбольного клуба, который имел бы раздвижную крышу. В конце ноября 2019-го городской совет Шарлотта утвердил финансирование стадиона в размере 110 млн долларов, при финансировании будут использоваться доходы от налога на гостиничные услуги.

В ноябре 2019-го комиссионер МЛС Дон Гарбер назвал Шарлотт наиболее вероятным претендентом на место 30-й франшизы лиги, высоко оценив усилия Теппера и проект заявки.

17 декабря 2019 года МЛС официально объявила о присуждении городу Шарлотт 30-й франшизы лиги, которая начнёт выступление в 2021 году.

Теппер заплатил 325 млн долларов за расширение МЛС, установив рекорд лиги.

Название, эмблема и цвета нового клуба пока ещё не утверждены. Но клуб продал 7 тыс. сезонных абонементов в первые 24 часа после объявления о расширении лиги.

7. Роман Абрамович – ФК «Челси» (Chelsea Football Club)

Источник богатства: металлургия, инвестиции

Состояние: 11,3 млрд долларов (изменение за год: -9 %)

Летом 2003-го самый известный российский бизнесмен в мире купил находящийся на грани банкротства английский футбольный клуб «Челси», выплатил его долги и укомплектовал команду дорогими футболистами.

Сейчас «Челси» один из самых богатых футбольных клубов в мире. Стоимость команды оценивается в 2,576 млрд долларов.

8. Филипп Аншутц (Philip Anschutz) – «Лос-Анджелес Кингз» (Los Angeles Kings), «Лос-Анджелес Гэлакси» (LA Galaxy)

Источник богатства: инвестиции

Состояние: 11 млрд долларов (изменение за год: +1 %)

Ключевая личность в спортивном бизнесе США. Аншутц был одним из основателей футбольной лиги МЛС. Также основал несколько команд и играл важную роль в увеличении доходов лиги.

Сейчас Филипп владеет «Гэлакси» в МЛС и «Кингз» в НХЛ, а также является миноритарным владельцем «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА.

9. Стэн Кронке (Stan Kroenke) – «Колорадо Эваланш» (Colorado Avalanche), «Денвер Наггетс» (Denver Nuggets), «Лос-Анджелес Рэмс» (Los Angeles Rams), «Колорадо Рэпидз» (Colorado Rapids), «Арсенал» (Arsenal Football Club)

Источник богатства: инвестиции, недвижимость, спорт

Состояние: 10 млрд долларов (изменение за год: +15 %)

Кронке один из важнейших людей в спортивном бизнесе.

Он владеет клубом НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс» с момента переезда команды в Миссури в 1995-м. А в 2010-м стал единоличным владельцем клуба.

В 2000-м он стал также единоличным владельцем клубов НБА «Денвер Наггетс» и НХЛ «Колорадо Эваланш», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2001-м.

В 2002-м вместе с легендой американского футбола Джоном Илуэем и Пэтом Боуленом купил команду «Колорадо Раш», которая стала одной из ведущих молодежных футбольных организаций в США.

В 2004-м Стэн продолжил рост своей спортивной империи, купив команду Национальной лиги лакросса «Колорадо Мамут» и команду МЛС «Колорадо Рэпидз» у Фила Аншутца (прим.: Аншутц – 8-й в данном списке).

В 2004-м Кронке запустил кабельный канал Altitude Sports and Entertainment, который показывает все игры команд, владельцем которых он является.

В 2017-м компания Кронке разработала новую франшизу киберспортивной команды под названием «Лос-Анджелес Гладиаторз» (Los Angeles Gladiators).

В 2018-м он получил полный контроль над клубом Английской премьер-лиги «Арсенал», выкупив долю акций Алишера Усманова.

10. Джозеф Цай (Joseph Tsai) – «Бруклин Нетс» (Brooklyn Nets)

Источник богатства: электронная коммерция (Alibaba Group)

Состояние: 10 млрд долларов (изменение за год: +5 %)

В 2018-м китайский бизнесмен и совладелец Alibaba Джозеф Цай выкупил у российского предпринимателя Михаила Прохорова оставшийся 51 % акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс». Сумма сделки составила 3,3 млрд долларов, включая 1 млрд за спортивную арену «Барклайс Центр».

11. Джерри Джонс (Jerry Jones) – «Даллас Ковбойз» (Dallas Cowboys)

Источник богатства: «Даллас Ковбойз»

Состояние: 8 млрд долларов (изменение за год: +18 %)

Согласно статье на официальном сайте Forbes, опубликованной 22 июля 2019 года, клуб Национальной футбольной лиги «Даллас Ковбойз» занимает первое место в рейтинге самых дорогих спортивных клубов мира, со стоимостью примерно 5 млрд долларов, опережая по этому показателю бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз» (4,6 млрд долларов), а также футбольные клубы «Реал Мадрид» (4,2 млрд) и «Барселона» (4 млрд).

Именно «Даллас» в 2015-м стал первым клубом мира, преодолевшим отметку в 4 млрд долларов. Операционную прибыль клуба оценивают в 420 млн долларов за сезон при общей выручке в 950 млн долларов. Ежегодный рейтинг Forbes традиционно обновляется летом, но стоимость отдельных клубов пересчитывают чаще: прямо сейчас, по оценке издания, «Даллас» стоит уже 5,5 млрд долларов.

К статусу самого дорогого спортивного бренда мира «Даллас Ковбойз» привел Джерри Джонс – американский миллиардер, владеющий клубом с 1989 года. Сейчас ему 77 лет, он по-прежнему не только владелец и президент, но и генменеджер клуба. Джерри постепенно подпускает к управлению своих детей: старший, Стивен (ему 55), работает гендиректором, Джерри Джонс-младший (50 лет) – директор по продажам и маркетингу.

Большая часть финансового успеха и самой лиги с 1989-го приписывается Джонсу. В частности, он сыграл решающую роль в увеличении доходов от телевидения, что сделало НФЛ самой богатой спортивной лигой в мире, с доходами более 10 млрд долларов за сезон.

12. Шахид Хан (Shahid Khan) – «Джэксонвилл Джагуарс» (Jacksonville Jaguars), «Фулхэм» (Fulham Football Club)

Источник богатства: автомобилестроение (OEM)

Состояние: 7,8 млрд долларов (изменение за год: +15 %)

В 2012-м Шахид Хан приобрёл «Джэксонвилл Джагуарс» у Уэйна Уивера и группы владельцев. Стоимость приобретения оценивалась в 760 млн долларов. Шахид Хан стал первым представителем этнического меньшинства, которому стала принадлежать команда НФЛ.

В настоящее время Шахид Хан является одним из трёх владельцев американских футбольных клубов, родившихся за пределами США.

На конец 2019-го стоимость его клуба НФЛ оценивалась в 2,325 млрд долларов.

В 2013-м выкупил убыточный английский футбольный клуб «Фулхэм» за 150-200 млн фунтов стерлингов.

13. Стивен Росс (Stephen Ross) – «Майами Долфинс» (Miami Dolphins)

Источник богатства: недвижимость

Состояние: 7,6 млрд долларов (изменение за год: +0 %)

В 2008-м за 550 млн долларов приобрел 50 % клуба НФЛ «Майами Долфинс» и стадион команды. В 2009-м выкупил еще 45 % клуба за 1,1 млрд долларов.

С момента покупки клуб начал приносить стабильную операционную прибыль. На конец 2019-го стоимость «Долфинс» оценивается в 2,76 млрд долларов.

14. Роберт Пера (Robert Pera) – «Мемфис Гриззлис» (Memphis Grizzlies)

Источник богатства: беспроводное сетевое оборудование (Ubiquiti)

Состояние: 7 млрд долларов (изменение за год: +1 %)

Самый молодой владелец в этом списке. Успешный бизнесмен купил клуб НБА «Мемфис Гриззлис» в 34 года.

Официальная продажа клуба была одобрена 25 октября 2012 года. В первый год владения Робертом «Гриззлис» выиграли рекордные 56 игр и впервые вышли в финал Западной конференции. «Гриззлис» выиграли больше игр в плей-офф в течение первых двух лет владения Робертом, чем в течение 17-ти предыдущих сезонов команды в НБА.

Стоимость клуба на начало 2020-го составляет 1,3 млрд долларов.

15. Роберт Крафт (Robert Kraft) – «Нью-Ингленд Пэтриотс» (New England Patriots), «Нью-Инглэнд Революшн» (New England Revolution)

Источник богатства: «Нью-Ингленд Пэтриотс»

Состояние: 6,9 млрд долларов (изменение за год: +6 %)

Роберт Крафт в детстве продавал газеты около старого стадиона «Брэйвз» в Бостоне, а затем рано разбогател, став крупнейшим производителем бумаги и упаковок в США.

Роберт купил клуб НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс» за 172 млн долларов в 1994-м. Сейчас клуб стоит 4,1 млрд долларов, приносит ежегодную прибыль и имеет шесть побед в Супербоуле.

16. Дмитрий Рыболовлев – ФК «Монако» (AS Monaco)

Источник богатства: удобрения

Состояние: 6,6 млрд долларов (изменение за год: -3 %)

В 2011-м инвестиционная группа Рыболовлева приобрела у Княжества Монако контрольный пакет акций (66,7 %) футбольного клуба «Монако». В соответствии с обязательствами, Рыболовлев должен был вложить в клуб не менее 100 млн евро в течение последующих 4 лет.

В 2017-м клуб выиграл свой восьмой титул чемпиона Франции.

По данным CIES Football Observatory, футбольный клуб «Монако» в 2018-м больше всех в мире заработал на трансферах – 950 млн евро.

Дмитрий Рыболовлев активно следит за успехами клуба, периодически лично дает установку команде перед матчами.

17. Ден Гилберт (Dan Gilbert) – «Кливленд Кавальерс» (Cleveland Cavaliers), «Кливленд Монстерз» (Cleveland Monsters)

Источник богатства: ипотечное кредитование

Состояние: 6,5 млрд долларов (изменение за год: -3 %)

Гилберт стал основным владельцем клуба НБА «Кливленд Кавальерс» в марте 2005-го, после чего провёл полную перестановку в менеджменте команды, в тренерском штабе и в составе.

В 2007-м Ден купил франшизу Американской хоккейной лиги «Юта Гриззлис», перевез ее в Кливленд и переименовал в «Лейк Эри Монстерз». Сейчас команда называется «Кливленд Монстерз» и является фарм-клубом клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

За время владения Гилберта «Кавс» выиграли один чемпионат НБА (2016), который положил конец 52-летнему спортивному проклятию Кливленда.

Также в 2016-м «Лейк Эри Монстерз» выиграли главный трофей АХЛ – Кубок Колдера, тем самым дав Гилберту два чемпионства в течение восьми дней.

18. Том Горс (Tom Gores) – «Детройт Пистонс» (Detroit Pistons)

Источник богатства: инвестиции

Состояние: 5,7 млрд долларов (изменение за год: +43 %)

В июне 2011-го компания Горса приобрела 51 % клуба НБА «Детройт Пистонс» и арену, став третьим владельцем в 70-летней истории франшизы. Стоимость сделки составила 325 млн долларов.

В начале своей работы в качестве владельца Горс одобрил реконструкцию арены клуба за 10 млн долларов.

В сентябре 2015-го Горс стал единоличным владельцем франшизы. Горс играет важную роль в развитии «Детройт Пистонс» и известен своей тесной связью с игроками. Совсем недавно он принимал команду в своей штаб-квартире, чтобы замотивировать и поделиться своим опытом в жизни и в бизнесе.

С момента покупки стоимость франшизы выросла более чем на миллиард и составляет 1,45 млрд долларов.

В апреле 2016-го Горс совместно с владельцем «Кавальерс» Дэном Гилбертом объявил о своем намерении создать клуб МЛС в Детройте. Их заявка в настоящее время в подвешенном состоянии, поскольку МЛС рассматривает разные варианты расширения.

19. Микки Арисон (Micky Arison) – «Майами Хит» (Miami Heat)

Источник богатства: туризм

Состояние: 5,1 млрд долларов (изменение за год: -43 %)

Микки Арисон теряет позиции в списке самых богатых владельцев. Крах круизного бизнеса сокрушил компанию Carnival, основанную его отцом в 1972-м. Акции компании упали на 80 % за год.

Арисон стал владельцем «Майами Хит» в 1995-м. За время своего владения он превратил клуб из аутсайдера в постоянного претендента на плей-офф, выиграв НБА в 2006-м, 2012-м и 2013-м.

Сейчас клуб стоит 1,95 млрд долларов и приносит ежегодную прибыль.

20. Терри Пегула (Terry Pegula) – «Баффало Сейбрз» (Buffalo Sabres), «Баффало Биллс» (Buffalo Bills)

Источник богатства: природный газ, недвижимость

Состояние: 5 млрд долларов (изменение за год: +11 %)

В 2011-м Пегула приобрел Hockey Western New York LLC (холдинг, который владеет клубом НХЛ «Баффало Сейбрз» и клубом НЛЛ из лакросс-лиги «Баффало Бандитс») за 189 млн долларов. Покупка клуба создала положительный эффект. Игроки и болельщики воодушевились его инвестициями в команду и в инфраструктуру клуба. В 2015-м был построен Harborcenter – малоэтажное здание с 2-мя хоккейными катками, отелем Marriott, торговыми площадями, учебным залом IMPACT, ресторанами и парковкой.

«Начиная с сегодняшнего дня, причина существования Баффало Сейбрз – выиграть Кубок Стэнли», – сказал Пегула после покупки клуба.

На данный момент «Сейбрз» все еще остаются в числе аутсайдеров НХЛ, но обладают большими перспективами.

За время владения клуб НХЛ вырос в цене на 211 млн долларов, и сейчас его стоимость оценивается в 400 млн долларов.

В 2014-м было объявлено, что Пегула за 1,4 млрд долларов купил клуб НФЛ «Баффало Биллс». Франшиза «Биллс» была выставлена на продажу после смерти Ральфа Уилсона, первоначального владельца и основателя.

С момента покупки ежегодная операционная прибыль начала увеличиваться, а стоимость клуба НФЛ на конец 2019-го составила 1,9 млрд долларов.

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