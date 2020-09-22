Самое масштабное HR-событие 2020 — кейс-конференция «Инновации, тренды и лучшие HR-решения 2020»

1 октября, четверг, состоится кейс-конференция Премии HR-Украина 2020 «Инновации, тренды и лучшие HR-решения 2020». Формат онлайн. Организатор – компания grc.ua (в прошлом hh.ua), grc.ua – больше чем job-портал.

На кейс-конференции вас ожидают 40 актуальных HR-кейсов от ведущих компаний Украины, лучшие решения HR, которые дали wow-результат для бизнеса.

Вы услышите выступления компаний: 1+1 media, ArcelorMittal, Bayadera Group, CRH, Credit Agricole Ukraine, DataArt, Domino’s Pizza, Eldorado, EPAM, Genesis, JTI, Kernel, Integrites, Intellias, Parimatch Tech, razom communications, SoftServe, StarLightMedia, Tedis Ukraine, Varus, Агропросперис, Агротек, Альфа-Банк, Золотой Век, Лантманнен Акса, Мариупольский городской совет, Национальный банк Украины, Полтавський горно-обогатительный комбинат, ПУМБ, Сильпо, Укрсиббанк, Укргаздобыча, Укрэнерго.

У программе кейс-конференции Премии: панельные дискуссии и выступления ТОП-менеджеров и HR-экспертов по актуальным вопросам рынка труда. Авторы проектов поделятся своим опытом:

Антикризисный HR в новых реалиях

Автоматизация HR-процессов и наращивание digital-skills сотрудников

Создание современных систем обучения и развития персонала

Трансформации корпоративной культуры для достижения бизнес-целей

Построение бренда работодателя и HR-маркетинг в действии: Candidate experience&Employee experience

Программы развития лидеров

Well-being проекты

Повышение привлекательности отрасли и престижа рабочих профессий

Как привлечь талантливую молодежь и помочь ей реализовать свой потенциал в Украине

Как сделать сотрудников компании удовлетворенными и счастливыми

Как создать условия для волонтерского движения для развития талантов компании

Кейс-конференция имеет практический формат, только практика и актуальный опыт HR 2019-2020 — все новое, появившееся в HR за последний год.

Короткий анонс кейсов, которые будут представлены в рамках конференции и программу смотрите на сайте Премии HR-бренд Украина.

Партнеры мероприятия: экспертный партнер Syngenta, официальный телевизионный партнер 5 канал, независимый партнер по подсчету голосов PwC, партнер Премии PepsiCo, языковой партнер Grade Education Centre, партнер локации PM HUB, event-партнер ARENA CS.

Информационные партнеры: EBA, ACC, ЛІГА.net, RAU.ua, Agroporal.ua, comments.ua, rbc.ua, finance.ua.

Бронируйте 1 октября в календаре, покупайте билеты уже сейчас и получите мощный заряд вдохновения и бесценный HR-практик. Узнайте первыми о прорывных идеях и решениях 2020 года!

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