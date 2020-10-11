Саммит Украина-ЕС — Владимир Зеленский не имел поблажек — новости Украины / НВ

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Жовква утверждает, что ЕС не делал для Украины поблажек (Фото: REUTERS/Yves Herman)

По мнению заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы Президент Владимир Зеленский провел на саммите Украина-ЕС, который состоялся 6 октября в Брюсселе, честный и открытый разговор, и на этом саммите не было никаких поблажек.

Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Институты ЕС — это не какие-то сентиментальные органы или люди, которые будут делать какие-то поблажки. Был честный, открытый разговор. И на саммите, на пленарном заседании президент Зеленский беседовал тет-а-тет с Шарлем Мишелем. Поэтому никаких поблажек Украине не было. А то, что должно быть оценено как прогресс, было оценено», — сказал Жовква, комментируя мнение, что руководство ЕС на саммите воздерживалось от критики украинской власти, дабы с самого начала не ухудшать отношения.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины считает абсолютно некомпетентными тех, кто так говорит о встрече Зеленского с руководителями ЕС.

«Президент Зеленский уже имел коммуникацию с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, с которым они говорили по телефону, и у них была личная встреча, когда он (Мишель) еще не был на этой должности, но уже знал о назначении. С председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая физически не присутствовала на саммите, президент также несколько раз говорил по телефону, в том числе накануне саммита. Встретились с высоким представителем ЕС по иностранным делам и по политике безопасности Жозепом Боррелем за десять дней до саммита», — заявил он.

Жовква сказал, что на саммите в Брюсселе говорили и об определенных критических вещах, например, об антикоррупционной инфраструктуре.

«Для ЕС важно, чтобы антикоррупционная политика и в дальнейшем осуществлялась, чтобы деятельность антикоррупционных органов была независимой. И президент Зеленский в очередной раз заверил, что он — абсолютный сторонник этой политики, и независимость деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет абсолютно обеспечена», — подчеркнул Жовква.

Напомним, 6 октября в Брюсселе прошел саммит Украина-ЕС при участии президента Владимира Зеленского. Украина и Еврокомиссия подписали три соглашения, в рамках которых нашей стране выделят 60 млн евро.

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